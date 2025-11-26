齊柏林衛星明凌晨2:18發射！ 太空中心粉專、 YouTube全程直播

台灣首個自製星系福衛8號的第1顆「齊柏林衛星」（FS-8A），預計於台灣時間11月27日凌晨2時18分發射。（圖由國科會提供）

台灣首個自製星系福衛8號的第1顆「齊柏林衛星」（FS-8A），預計於台灣時間11月27日凌晨2時18分，搭乘SpaceX獵鷹9號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空，預計台灣時間約4時38分與火箭脫離，進入高度561公里、執行對地表取像之光學遙測任務的太陽同步軌道。

備受期待的齊柏林衛星延後4次後，將於27日凌晨時間發射，國科會表示，發射過程將在國家太空中心（TASA）的臉書粉專與YouTube頻道直播，內容涵蓋火箭與衛星科普知識講解、福衛8號計畫歷程回顧、產業代表訪談。

國科會表示，載齊柏林衛星的Transporter-15火箭，預計發射3分多鐘後進行整流罩分離，8分鐘後回收火箭，54分鐘後開始於510公里軌道釋放5顆台灣的立方衛星，105分鐘後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則預計於發射140分鐘後（約台灣時間凌晨4時38分至4時41分之間）進入任務軌道。

國科會指出，福衛8號星系計畫是2019年起經歷3任計畫主持人接力與重重關卡，由TASA結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，自今年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成，相較2017年升空的台灣首顆自製光學遙測衛星「福衛5號」原始解析度2米，福衛8號的解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。

國科會指出，齊柏林衛星將與後續福衛8號衛星，構成緊密的對地觀測網絡，影像資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變、科技外交與環境保護等領域，該衛星還搭載成大物理系教授陳炳志團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）」，進行電離層觀測，以及地面伽馬射線閃光（TGF）起源與觸發機制研究。

福衛8號為這次的主酬載，同班次火箭還搭載了5顆台灣自製立方衛星，分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡大共同研發的Lilium-2、Lilium-3。

國科會表示，這次任務可望將驗證多項我國自主研發的技術，包括衛星高頻通訊、星際通訊、智慧遙測、電能推進、展開機構、離軌控制等功能。

