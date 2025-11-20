為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中5款在地美酒飄香 聯名屋馬燒肉「TAICHUNG醉美」

    2025/11/20 21:49 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市農業局與餐飲集團舉辦發表會，推廣霧峰初霧純米吟釀、后里樹生酒莊特級紅酒、石岡柑杯酒、大安芋燒酎及外埔仟百醇白葡萄酒等五款精選地酒。（業者提供）

    台中市農業局與餐飲集團舉辦發表會，推廣霧峰初霧純米吟釀、后里樹生酒莊特級紅酒、石岡柑杯酒、大安芋燒酎及外埔仟百醇白葡萄酒等五款精選地酒。（業者提供）

    台中在地釀酒產業近年以本土農產為基礎，發展清酒、果酒與葡萄酒等酒品，風味獨具，屢獲國際肯定，台中市農業局今天與餐飲集團舉辦發表會，推廣霧峰初霧純米吟釀、后里樹生酒莊特級紅酒、石岡柑杯酒、大安芋燒酎及外埔仟百醇白葡萄酒等5款精選地酒。

    農業局「TAICHUNG 醉美」系列活動即日起到明年1月20日，在屋馬燒肉中港店進行醉美發表會，透過餐酒搭配形式呈現台中城市風味，推出5款地酒，呈現從山城到海線的農產特色，屋馬燒肉也推出「醉美佐餐酒限定菜單」，推動在地酒品走入日常、拓展多元消費場域。

    農業局說，台中在地酒品承載土地語言與釀酒師匠心，與屋馬燒肉的合作展現餐飲與農業的跨域結合，使地酒不再僅具伴手禮性質，更成為日常品味的一部分，期盼藉此讓更多民眾理解台中釀酒產業背後的農產故事，進一步支持在地農業發展。

    霧峰區農會總幹事黃景建說，初霧清酒的名字靈感來自霧峰區的晨霧，象徵著純淨和自然的結合，以餐酒的形式展現，期待讓更多人認識霧峰的土地、作物與酒香。

    屋馬餐飲集團創辦人金泰宏指出，透過專業料理搭配在地酒品，讓更多人感受台中農產與釀造的細膩層次，帶動地方產業共同成長。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台中地酒霧峰初霧純米吟釀、后里樹生酒莊特級紅酒、石岡柑杯酒、大安芋燒酎及外埔仟百醇白葡萄酒。（台中市農業局提供）

    台中地酒霧峰初霧純米吟釀、后里樹生酒莊特級紅酒、石岡柑杯酒、大安芋燒酎及外埔仟百醇白葡萄酒。（台中市農業局提供）

