台南再添5位歷史名人 豐富城市光榮感

南市歷史名人，王昭雄推動醫藥教育。

南市府今（20）日公布「2025年歷史名人紀念審議」結果，新增5位已故名人，包括陳輝東、詹評仁、王昭雄、顏世鴻，以及「人間國寶」許漢珍「司阜」。他們在藝術、文史、教育、醫療與工藝領域的深刻貢獻，為後代子孫留下珍貴的文化資產與歷史見證。

陳輝東長年奔走藝術文化推動，自詡為「文化長工」，全力催生南市美術館並出任首任董事長，為台南實現延宕60年的美術館之夢。他促成許多前輩藝術家捐贈與典藏，對城市文化能量累積具有指標意義。

深耕地方學的詹評仁（柚城逸士）則被譽為「文史活字典」。他以記者身分走訪南瀛大街小巷近一甲子，自費出版26冊「柚城逸士編著系列叢書」，也開設「麻豆學」「南瀛學」講座，透過扎實記錄與考證，替地方文化留下不可取代的史料。

王昭雄博士以「興學濟世」為志業，奠定嘉南藥理大學的教育基礎，使其成為全國藥學人才的搖籃。他在整體醫藥教育制度推動上功不可沒，是台灣藥學發展的重要推手。

顏世鴻醫師長年以仁心仁術照顧弱勢病患。他以自身白色恐怖受難者身分撰寫《青島東路3號》等紀實作品，對自由、人權與民主價值的堅定捍衛，具有深遠意義。

許漢珍「司阜」是台灣傳統大木作的重量級匠師，一生參與全台67座寺廟建築。面對RC建築衝擊，他自創「蜘蛛結網」工法，成功融合傳統技藝與現代工程，晚年更致力於技藝保存與傳承，是台灣廟宇工藝的重要支柱。

文化局長黃雅玲表示，5位名人橫跨教育、文化、工藝、藝術與人權，展現台南多元深厚的文化底蘊。市府將依《台南市歷史名人紀念作業要點》持續推動紀念與研究工作，讓名人精神在城市中長久流傳。

文化局表示，南市歷史名人分為藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類別，加上新列入的5位，目前南市歷史名人已達260位。

南市歷史名人，許漢珍傳承台灣傳統大木作技藝。

南市歷史名人，陳輝東貢獻台灣藝術深遠。

南市歷史名人，詹評仁深耕地方學。

南市歷史人，醫師作家顏世鴻守護台灣民主自由。

