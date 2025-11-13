航空城安置街廓重建挖到田埂、水溝 議員籲桃市府追究整地疏失

桃園航空城採先建後拆政策，提供原住戶安置住宅及安置街廓自建房屋2種方式，其中安置街廓正全面施工。（徐其萬提供）

桃園航空城採先建後拆政策，提供原住戶安置住宅及安置街廓自建房屋2種方式，其中安置街廓正全面施工，趕在明年前完工才能領自拆獎金，未料，地主施工時卻發現基地埋有以往農田的田埂、排水溝，清理曠日廢時；市議員徐其萬今質詢時認為，航空城施工本來就要負責將田埂、側溝清除，如今以覆土掩埋了事，造成後續民眾施工困擾，務請市府追究相關責任。

航空城工程處長李宜儒表示，航空城區域內有許多重劃農田，既有的排水溝、側溝等水泥結構，施工時會一併清除，只是安置街廓基地交付時就已經完成填土，看不出有任何設施與結構，因此僅將土地整平就給地主使用，為加速民眾安置街廓重建作業，未來民眾挖出田埂及水利溝等構造物，市府會免費協助清運。

請繼續往下閱讀...

徐其萬指出，航空城安置街廓位於五結段土地，共劃出3400多個，住戶正在全面趕工，務求明年底前入住、領取自拆獎金，未料部分住戶在整地時發現基地仍有未清除的構造物，像是田埂、水利溝渠、水泥地坪等，由於這些結構物都是連續的，開挖勢必牽涉隔壁住戶，必須停工僱工挖除，相當麻煩。

徐其萬說，安置街廓的土地原先是重劃的農田，田埂、排水溝渠都是政府補助施作，市府委外廠商卻整地不完全就配地給民眾，不但開挖清運至少要自掏腰包4萬元，還導致工程延宕，恐趕不及明年2月樓地板勘驗、影響高達300萬元的安置街廓重建協助金，呼籲市府負起責任。

航空城安置街廓整地下挖約1公尺時驚見基地仍有未清除的構造物，像是田埂、水利溝渠、水泥地坪等。（徐其萬提供）

桃園市議員徐其萬說，市府委外廠商整地不完全就配地給民眾，不但開挖清運至少要自掏腰包4萬元，還導致工程延宕。（徐其萬提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法