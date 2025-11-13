南投松嶺之星觀景塔將完工 大球體LED螢幕吸睛

南投松嶺之星觀景塔主體工程完工，塔頂設有大型LED球體螢幕。（記者張協昇攝）

南投縣政府斥資5億多元在名間鄉松柏嶺興建的松嶺之星觀景塔，包括鋼構主體及塔頂大型LED球體螢幕均已完工，球體螢幕在夜間測試播放影像與字幕，相當吸睛，目前正進行機電、消防與空調管路施設，以及內、外旋梯與電梯安裝等工程，預計明年6、7月試營運。

縣府觀光處表示，位於八卦山上的松嶺之星觀景塔，工程進度達84.35%，其中已建置完成的塔頂大型LED球體螢幕，高度12.7公尺、最大直徑16公尺，燈光系統分為投光燈與全彩點光源兩部分，可播放影像、動畫與字幕，並呈現360度環景顯示效果，是全國唯一設於高塔的球型LED螢幕，最近已多次測試播放燈光節目，並播放字幕宣傳南投茶業博覽會及國慶焰火活動，引發注目。

請繼續往下閱讀...

縣府觀光處長陳志賢指出，未來觀景塔採OT促參案方式委外營運，目前同步辦理招商，並進行松柏嶺周邊景觀改善暨旅遊服務設施強化工程，包括施設南松嶺站與北松嶺站2座交通接駁曁遊客諮詢站，未來也會透過南投好好玩線上購票平台，提供串連周邊景點的套裝行程等購票服務，若12月底招商順利，於明年1月簽約，希望能在明年暑假前試營運，未來也會參酌議員建議，請OT廠商研議引進電動輔助單車，方便遊客深入探索松柏嶺各景點。

南投松嶺之星觀景塔LED球體螢幕，播放燈光節目。（南投縣政府提供）

南投松嶺之星觀景塔LED球體螢幕，可播放字幕。（資料照，記者張協昇攝）

南投松嶺之星觀景塔，視野極佳，可俯瞰中、彰、投美景。（南投縣政府提供）

南投名間鄉松嶺之星觀景塔示意圖。（南投縣政府提供）

