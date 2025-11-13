為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    11/13各報重點新聞一覽

    2025/11/13 06:46
    自由時報

    15年兩度大水重創蘇澳 蘇澳溪分洪道 卓揆拍板追加21億

    輕颱鳳凰加上東北季風產生共伴效應，豪雨重創蘇澳，約三千二百戶淹水，十五年間蘇澳兩度被大水重創，外界質疑蘇澳溪分洪工程延宕是重要原因；行政院長卓榮泰昨天到蘇澳勘災時，宣布將該工程納入明年中央四年一千億元改善縣市管河川工程計畫，並補足二十一億元經費缺口，解決蘇澳易淹水風險。

    詳見15年兩度大水重創蘇澳 蘇澳溪分洪道 卓揆拍板追加21億

    鼓勵檢舉貪污瀆職 不以法院判決有罪為限 每件最高20萬獎金

    因應「公益揭弊者保護法」施行，法務部日前預告修正「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」，揭弊者檢舉貪污瀆職案件，不以法院判決有罪為限，若法院判決免刑或檢察官職權不起訴、緩起訴處分確定者，揭弊案件仍有獎金，總額以二十萬元為上限，並回溯揭弊法七月廿二日施行後適用。

    詳見鼓勵檢舉貪污瀆職 不以法院判決有罪為限 每件最高20萬獎金

    詐團騙走9億多元 知名餐飲涉助洗錢 拘20人到案

    台北地檢署追查一個跨國假投資、假檢警詐欺集團，發現此一不法所得高達九億多元的詐團，有一億多元流入十四家公司，其中竟包含知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司，認定公司負責人蔡閔如涉協助詐團洗錢。

    詳見詐團騙走9億多元 知名餐飲涉助洗錢 拘20人到案

    聯合報

    重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥

    民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病讓別人吃藥」，並以「桌子有四隻腳」比喻，維護台灣安全有保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係四隻腳，賴清德除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，若要幫沈伯洋必須維護好四隻腳，這才是上游源頭的問題。

    詳見重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥

    15萬顆毒蛋只追回近3萬顆 研判飼主在雞隻直接用藥

    國內爆發芬普尼雞蛋事件，彰化縣文雅畜牧場複檢結果昨出爐，雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物再驗出芬普尼，研判飼主直接用藥在雞隻身上。農業部認定飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」，請彰化縣加重裁罰，並移送檢調偵辦。衛福部食藥署表示，十五萬顆疑慮蛋品，截至十一日下午追回近三萬顆，「要全數回收實務上有難度。」

    詳見15萬顆毒蛋只追回近3萬顆 研判飼主在雞隻直接用藥

    中國時報

    韓國瑜籲賴清德 廢台獨黨綱

    大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓12日親上火線，指賴「自己生病卻讓人吃藥」，消費沈伯洋，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，他建議賴應廢除民進黨台獨黨綱，並撤回「大陸為境外敵對勢力」說法。府方未對此回應，民進黨則批韓未譴責中國惡行，賴總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？

    詳見韓國瑜籲賴清德 廢台獨黨綱

    10銀行捲太子詐團案 通報洗錢52次

    柬埔寨太子集團涉跨國詐騙、洗錢案遭檢警調查扣在台逾45億元資產，也引發不法外資在台橫行的質疑，立委12日炮轟金管會洗錢防制有問題，但金管會表示，已清查國內10家涉及銀行每一筆金流，目前大額資金通報多符合法規。另大陸國家電腦病毒應急處理中心指，美國政府制裁、沒收太子集團主席陳志持有的12.7萬多枚比特幣，是典型國家級駭客組織操盤的「黑吃黑」事件。

    詳見10銀行捲太子詐團案 通報洗錢52次

