11/13各報重點新聞一覽

行政院長卓榮泰昨到蘇澳勘災時，宣布將蘇澳溪分洪工程納入明年中央四年一千億元改善縣市管河川工程計畫，並補足二十一億元經費缺口。（記者江志雄攝）

15年兩度大水重創蘇澳 蘇澳溪分洪道 卓揆拍板追加21億

輕颱鳳凰加上東北季風產生共伴效應，豪雨重創蘇澳，約三千二百戶淹水，十五年間蘇澳兩度被大水重創，外界質疑蘇澳溪分洪工程延宕是重要原因；行政院長卓榮泰昨天到蘇澳勘災時，宣布將該工程納入明年中央四年一千億元改善縣市管河川工程計畫，並補足二十一億元經費缺口，解決蘇澳易淹水風險。

鼓勵檢舉貪污瀆職 不以法院判決有罪為限 每件最高20萬獎金

因應「公益揭弊者保護法」施行，法務部日前預告修正「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」，揭弊者檢舉貪污瀆職案件，不以法院判決有罪為限，若法院判決免刑或檢察官職權不起訴、緩起訴處分確定者，揭弊案件仍有獎金，總額以二十萬元為上限，並回溯揭弊法七月廿二日施行後適用。

詐團騙走9億多元 知名餐飲涉助洗錢 拘20人到案

台北地檢署追查一個跨國假投資、假檢警詐欺集團，發現此一不法所得高達九億多元的詐團，有一億多元流入十四家公司，其中竟包含知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司，認定公司負責人蔡閔如涉協助詐團洗錢。

重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病讓別人吃藥」，並以「桌子有四隻腳」比喻，維護台灣安全有保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係四隻腳，賴清德除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，若要幫沈伯洋必須維護好四隻腳，這才是上游源頭的問題。

15萬顆毒蛋只追回近3萬顆 研判飼主在雞隻直接用藥

國內爆發芬普尼雞蛋事件，彰化縣文雅畜牧場複檢結果昨出爐，雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物再驗出芬普尼，研判飼主直接用藥在雞隻身上。農業部認定飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」，請彰化縣加重裁罰，並移送檢調偵辦。衛福部食藥署表示，十五萬顆疑慮蛋品，截至十一日下午追回近三萬顆，「要全數回收實務上有難度。」

韓國瑜籲賴清德 廢台獨黨綱

大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓12日親上火線，指賴「自己生病卻讓人吃藥」，消費沈伯洋，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，他建議賴應廢除民進黨台獨黨綱，並撤回「大陸為境外敵對勢力」說法。府方未對此回應，民進黨則批韓未譴責中國惡行，賴總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？

10銀行捲太子詐團案 通報洗錢52次

柬埔寨太子集團涉跨國詐騙、洗錢案遭檢警調查扣在台逾45億元資產，也引發不法外資在台橫行的質疑，立委12日炮轟金管會洗錢防制有問題，但金管會表示，已清查國內10家涉及銀行每一筆金流，目前大額資金通報多符合法規。另大陸國家電腦病毒應急處理中心指，美國政府制裁、沒收太子集團主席陳志持有的12.7萬多枚比特幣，是典型國家級駭客組織操盤的「黑吃黑」事件。

法務部日前預告修正「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」，揭弊者檢舉貪污瀆職案件，若法院判決免刑或檢察官職權不起訴、緩起訴處分確定者，揭弊案件仍有獎金，總額以二十萬元為上限。（資料照）

知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司負責人蔡閔如，涉協助詐團洗錢，檢方聲請羈押禁見。（記者廖振輝攝）

