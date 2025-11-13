15年兩度大水重創蘇澳 蘇澳溪分洪道 卓揆拍板追加21億

行政院長卓榮泰昨到蘇澳勘災時，宣布將蘇澳溪分洪工程納入明年中央四年一千億元改善縣市管河川工程計畫，並補足二十一億元經費缺口。（記者江志雄攝）

輕颱鳳凰加上東北季風產生共伴效應，豪雨重創蘇澳，約三千二百戶淹水，十五年間蘇澳兩度被大水重創，外界質疑蘇澳溪分洪工程延宕是重要原因；行政院長卓榮泰昨天到蘇澳勘災時，宣布將該工程納入明年中央四年一千億元改善縣市管河川工程計畫，並補足二十一億元經費缺口，解決蘇澳易淹水風險。

納入千億改善縣市管河川計畫

蘇澳前晚下起暴雨，有些街道淹水一層樓高；水利署統計，蘇澳最大時雨量達一三〇．五毫米，二十四小時累積雨量六五二毫米，暴雨造成嚴重淹水，淹水面積七十六公頃。

十五年前的一〇二一梅姬颱風水災，蘇澳最大時雨量一八一．五毫米，二十四小時累積雨量一〇八四毫米，淹水最深三．三公尺，淹水面積一六六公頃，其中一八一．五毫米時雨量，創下台灣本島最高紀錄。

梅姬颱風致災後，宜蘭縣政府提出蘇澳溪分洪工程計畫，新闢二．四公里長分洪道，把八成洪水分流到南方澳內埤出海；二〇二三年中央核定全額補助工程經費五十四億，後來因原物料波動及工程變更，經費增至七十五億元，不足二十一億元，工程遲未進行；行政院長卓榮泰昨天承諾補足經費，盡速完成。

蘇澳暴雨 全鎮三千二百戶淹水

這次蘇澳暴雨，蘇澳鎮公所估計全鎮有三千二百戶淹水，鎮長李明哲直指蘇澳溪水量太大，造成下游蘇澳市區排水系統失靈，因梅姬颱風後，蘇澳下水道及抽水設施陸續完成，蘇澳溪分洪工程成了預防水患最後一塊拼圖。

