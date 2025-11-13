鼓勵檢舉貪污瀆職 不以法院判決有罪為限 每件最高20萬獎金

法務部日前預告修正「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」，揭弊者檢舉貪污瀆職案件，若法院判決免刑或檢察官職權不起訴、緩起訴處分確定者，揭弊案件仍有獎金，總額以二十萬元為上限。（資料照）

因應「公益揭弊者保護法」施行，法務部日前預告修正「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」，揭弊者檢舉貪污瀆職案件，不以法院判決有罪為限，若法院判決免刑或檢察官職權不起訴、緩起訴處分確定者，揭弊案件仍有獎金，總額以二十萬元為上限，並回溯揭弊法七月廿二日施行後適用。

免刑或職權不起訴、緩起訴 仍給獎

「公益揭弊者保護法」規定，因揭弊者揭弊而查獲不法事實者，應給與獎金，其中包含公務員貪瀆犯罪，法務部配合修法，明定給獎範圍、獎金數額及給獎規範，並回溯適用之。

如檢舉案判決有罪，可依現行「貪污瀆職案件判決有罪給獎標準」發給獎金。不過，考量貪瀆案複雜度高、審判耗時，揭弊案件判決免刑及司法偵結者，另有給獎標準，金額從一萬到十萬元不等，揭弊者檢舉同一貪污瀆職案犯罪人數，逾一人部分，每增一人加發給三千元；逾三人者增給二分之一獎金；總額以二十萬元為限。

法務部表示，貪污瀆職案件揭弊屬實，不以法院判決有罪為限，尚包含被揭弊者經法院判決免刑，或經檢察官本於微罪不舉精神，確定不起訴處分，或對於罪行輕微予緩起訴處分者，揭弊者仍應享有領取揭弊獎金權利，惟其不法程度較輕，故其獎金數額標準較低，並採一次性給與。

有罪判重刑 維持最高千萬檢舉獎金

修正草案對於檢舉判處十五年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑者，獎金則維持不變，檢舉人仍可領取六百七十萬至一千萬元的獎金。

