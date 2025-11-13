詐團騙走9億多元 知名餐飲涉助洗錢 拘20人到案

知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司負責人蔡閔如，涉協助詐團洗錢，檢方聲請羈押禁見。（記者廖振輝攝）

台北地檢署追查一個跨國假投資、假檢警詐欺集團，發現此一不法所得高達九億多元的詐團，有一億多元流入十四家公司，其中竟包含知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司，認定公司負責人蔡閔如涉協助詐團洗錢。

檢警前天展開搜索，拘提蔡女等二十人到案，昨依詐欺等罪向法院聲請羈押禁見蔡女，其餘共犯諭知五萬至五十萬元不等交保。

「滿堂紅」負責人蔡閔如 遭聲押

檢警追查，該詐團今年四到八月間，詐走十八名被害人九億餘元，被害人有的是交付現金，有人被騙走黃金，也有金流款項轉匯到公司帳戶；追查贓款流向時進一步發現，有一億多元匯至滿堂紅餐飲開發總公司等十四家公司，而上述公司的其中九家公司，均由蔡女實質掌控。

開虛假發票 將黑錢洗白再交詐團

蔡女涉以開虛假發票等方式，助詐團將黑錢洗白，再將款項交給詐團。由於過去詐團慣用的洗錢手法之一，是找殭屍公司或成立人頭公司洗錢，而滿堂紅竟是仍營業中的知名餐飲企業，十分罕見。

檢肅黑金專組檢察官陳雅詩十一日見時機成熟，指揮刑事局等單位兵分三十二路搜索，拘提蔡女、掛名公司負責人鍾勝全及雷智翔等二十人，訊後認定蔡女涉犯加重詐欺、洗錢等罪，有串證、逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；鍾、雷二人諭知五十萬元交保、限制住居；其餘共犯分別諭知十萬元不等金額交保。

