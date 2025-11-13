為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詐團騙走9億多元 知名餐飲涉助洗錢 拘20人到案

    2025/11/13 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司負責人蔡閔如，涉協助詐團洗錢，檢方聲請羈押禁見。（記者廖振輝攝）

    知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司負責人蔡閔如，涉協助詐團洗錢，檢方聲請羈押禁見。（記者廖振輝攝）

    台北地檢署追查一個跨國假投資、假檢警詐欺集團，發現此一不法所得高達九億多元的詐團，有一億多元流入十四家公司，其中竟包含知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司，認定公司負責人蔡閔如涉協助詐團洗錢。

    檢警前天展開搜索，拘提蔡女等二十人到案，昨依詐欺等罪向法院聲請羈押禁見蔡女，其餘共犯諭知五萬至五十萬元不等交保。

    「滿堂紅」負責人蔡閔如 遭聲押

    檢警追查，該詐團今年四到八月間，詐走十八名被害人九億餘元，被害人有的是交付現金，有人被騙走黃金，也有金流款項轉匯到公司帳戶；追查贓款流向時進一步發現，有一億多元匯至滿堂紅餐飲開發總公司等十四家公司，而上述公司的其中九家公司，均由蔡女實質掌控。

    開虛假發票 將黑錢洗白再交詐團

    蔡女涉以開虛假發票等方式，助詐團將黑錢洗白，再將款項交給詐團。由於過去詐團慣用的洗錢手法之一，是找殭屍公司或成立人頭公司洗錢，而滿堂紅竟是仍營業中的知名餐飲企業，十分罕見。

    檢肅黑金專組檢察官陳雅詩十一日見時機成熟，指揮刑事局等單位兵分三十二路搜索，拘提蔡女、掛名公司負責人鍾勝全及雷智翔等二十人，訊後認定蔡女涉犯加重詐欺、洗錢等罪，有串證、逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；鍾、雷二人諭知五十萬元交保、限制住居；其餘共犯分別諭知十萬元不等金額交保。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播