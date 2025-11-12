颱風外圍環流影響 北市大安昨日2起路樹倒塌 警出動處理

敦化南路一段公車專用道有路樹倒塌，佔用車道。（記者鄭景議翻攝）

受鳳凰颱風外圍環流影響，台北市大安區昨（11）日一天內就發生兩起路樹倒塌意外。大安分局敦化派出所員警迅速趕赴現場處理。其中一起事件中，員警合力將倒樹移開，另一案則是發生路樹壓毀車輛案件，員警協助釐清路樹壓毀車輛的後續法律權益。

昨日下午2時10分許，警方接獲通報，敦化南路一段公車專用道有路樹倒塌，佔用車道。線上警力火速到場，發現倒樹面積不大，遂合力將其移置中央分隔島內，迅速恢復公車專用道通行，避免交通受阻。

同日下午5時51分許，忠孝東路四段某巷弄內有路樹倒塌壓倒停放路邊的車輛。員警立即趕抵現場，確認該路樹屬某商辦大樓所有，隨即通知該社區幹事及受損車主到場。員警並協助當事雙方了解相關法律權益，同時轉報1999市民服務專線請相關單位派員處理，另於現場拉起封鎖線以維護安全。

大安分局呼籲，鳳凰颱風雖已轉為輕颱，民眾出門在外仍須注意自身安全。警方除維護治安外，亦將持續秉持維護公共安全與服務民眾之責任，確保道路安全與民眾權益。

忠孝東路四段某巷弄內有路樹倒塌，壓倒停放路邊的車輛。（記者鄭景議翻攝）

