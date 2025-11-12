公路局標售「CAT」車牌 最高價衝57.6萬元牌號曝光

公路局標售「CAT」開頭的車牌，其中「CAT-8888」標售最高金額57.6萬元。（基隆監理站提供）

交通部公路局開放貓奴夢幻車牌「CAT」可競標，今天（12日）決標。根據監理服務網統計，高達1萬1921次投標，決標車牌數2193面，其中標售價位最高的是「CAT-8888」，這面車牌標售出57.6萬元。

「CAT」車牌開放競標，適用自用小客貨車，前3碼為「CAT」，加上後面4碼數字，被網友戲稱，可選擇自家貓主子的生日，幾月幾號出生，就選那4碼數字。以前「CAT」被監理站列入敏感或不雅字眼編碼名單，所以遲遲沒有以「CAT」開頭的車牌。

請繼續往下閱讀...

根據監理服務網統計，「CAT」車牌總決標金額達2025萬，標出2193面車牌。其中決標金額最高的是「CAT-8888」，被競標達130次之多，最終以57.6萬元決標。金額第二高是「CAT-7777」，決標金額27.1萬元。

公路局標售「CAT」開頭的車牌。（基隆監理站提供）

公路局開放「CAT」車牌標售。（交通部提供）

最高價決標的車牌是「CAT-8888」，金額高達57.6萬元。（翻攝自監理服務網）

「CAT」車牌標售，標出2193面車牌、決標金額達2025萬元。（翻攝自監理服務網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法