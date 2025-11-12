為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    公路局標售「CAT」車牌 最高價衝57.6萬元牌號曝光

    2025/11/12 13:09 記者吳亮儀／台北報導
    公路局標售「CAT」開頭的車牌，其中「CAT-8888」標售最高金額57.6萬元。（基隆監理站提供）

    公路局標售「CAT」開頭的車牌，其中「CAT-8888」標售最高金額57.6萬元。（基隆監理站提供）

    交通部公路局開放貓奴夢幻車牌「CAT」可競標，今天（12日）決標。根據監理服務網統計，高達1萬1921次投標，決標車牌數2193面，其中標售價位最高的是「CAT-8888」，這面車牌標售出57.6萬元。

    「CAT」車牌開放競標，適用自用小客貨車，前3碼為「CAT」，加上後面4碼數字，被網友戲稱，可選擇自家貓主子的生日，幾月幾號出生，就選那4碼數字。以前「CAT」被監理站列入敏感或不雅字眼編碼名單，所以遲遲沒有以「CAT」開頭的車牌。

    根據監理服務網統計，「CAT」車牌總決標金額達2025萬，標出2193面車牌。其中決標金額最高的是「CAT-8888」，被競標達130次之多，最終以57.6萬元決標。金額第二高是「CAT-7777」，決標金額27.1萬元。

    公路局標售「CAT」開頭的車牌。（基隆監理站提供）

    公路局標售「CAT」開頭的車牌。（基隆監理站提供）

    公路局開放「CAT」車牌標售。（交通部提供）

    公路局開放「CAT」車牌標售。（交通部提供）

    最高價決標的車牌是「CAT-8888」，金額高達57.6萬元。（翻攝自監理服務網）

    最高價決標的車牌是「CAT-8888」，金額高達57.6萬元。（翻攝自監理服務網）

    「CAT」車牌標售，標出2193面車牌、決標金額達2025萬元。（翻攝自監理服務網）

    「CAT」車牌標售，標出2193面車牌、決標金額達2025萬元。（翻攝自監理服務網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播