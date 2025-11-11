鳳凰颱風來襲 華航、長榮、虎航11/12航班取消或異動看這裡！

受到鳳凰颱風影響，明天（12日）包括華航、長榮、虎航等國籍航空航班異動。（資料照）

受到鳳凰颱風影響，明天（12日）包括華航、長榮、虎航等國籍航空航班異動，提醒民眾注意。

華航明天（12日）航班異動資訊：

一、航班取消

CI126/CI127 高雄往返東京成田

CI839/CI840 高雄往返曼谷

CI176/CI177 高雄往返大阪

CI132/CI133 高雄往返沖繩

CI933/CI934、CI935/CI936 高雄往返香港

CI903、CI919 台北飛往香港

CI602、CI916 香港飛往台北

二、航班提前

CI593 高雄飛往重慶



三、航班延後

CI594 重慶飛往高雄

CI712 馬尼拉飛往高雄

CI199 熊本飛往高雄

CI165 仁川飛往高雄

CI167 大阪飛往高雄

CI103 東京成田飛往高雄

華航表示，將視颱風路徑變化更新航班資訊，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

長榮航空表示，明天受到鳳凰颱風影響，松山機場及桃園機場航班維持正常起降。高雄機場出發航班，除高雄-首爾BR140、高雄-成田BR108、高雄-大阪BR182、高雄-香港BR845維持正常外，成田-高雄BR107將延遲至當地時間下午5點起飛，其他航班則全部取消。

長榮航空提醒旅客於搭機前留意航班動態，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網或APP查詢。

台灣虎航表示，受鳳凰颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，11月12日台灣虎航航班異動：

航班取消：

- IT-288/IT-289 高雄往返沖繩那霸

- IT-262/IT-263 高雄往返岡山

- IT-772/IT-773 高雄往返仙台

- IT-585/IT-586 高雄往返峴港

- IT-285 大阪關西飛往高雄

- IT-281 東京成田飛往高雄

航班提前：

- IT-670 高雄飛往濟州

- IT-633 濟州飛往台中

- IT-268 高雄飛往名古屋

航班延後：

- IT-269 名古屋飛往高雄

※11月13日

航班取消如下：

- IT-284 高雄飛往大阪關西

- IT-280 高雄飛往東京成田

台灣虎航建議，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

