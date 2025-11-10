為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    11/10 各報重點新聞一覽

    2025/11/10 07:20
    副總統蕭美琴（右）昨自歐洲搭機返台，她在桃園機場發表談話指出，台灣的國際處境一向非常困難，但我們始終沒有退縮。（記者朱沛雄攝）

    副總統蕭美琴（右）昨自歐洲搭機返台，她在桃園機場發表談話指出，台灣的國際處境一向非常困難，但我們始終沒有退縮。（記者朱沛雄攝）

    自由時報

    蕭美琴訪歐歸國：續向世界展現「台灣的志氣」

    副總統蕭美琴七日應邀進入歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說。蕭昨返抵國門發表談話指出，台灣的國際處境一向非常困難，但我們始終沒有退縮，我們會繼續以自信、務實而堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意及民主的力量。

    詳見蕭美琴訪歐歸國：續向世界展現「台灣的志氣」

    中颱鳳凰明北轉撲台 今發布海警 共伴效應 大台北、宜花 今明防豪雨

    十一月罕見路徑颱風來襲！鳳凰颱風生成至今已成中颱，昨登陸菲律賓，並將急轉衝向台灣，中央氣象署估今日下半天發布海上警報，也提醒今明兩天東半部注意雨量，如宜花、大台北地區受東北季風及颱風外圍環流共伴效應影響，恐局部豪雨以上降雨，廿四小時累積雨量可達二〇〇至三五〇毫米，甚至超過。

    詳見中颱鳳凰明北轉撲台 今發布海警 共伴效應 大台北、宜花 今明防豪雨

    「放大一萬元」廣告多有詐 普發現金成詐騙新噱頭

    普發現金一萬元即將發放，詐團也開始蠢動，刑事警察局近來蒐報數十則以普發現金為噱頭，實則為假投資詐騙的網路廣告，這些廣告多以「一萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」等聳動文字，誘騙民眾點擊，警方提醒，遇有可疑訊息應撥打一六五反詐騙專線查證，並提醒親友提高警覺，避免財產損失。

    詳見「放大一萬元」廣告多有詐 普發現金成詐騙新噱頭

    聯合報

    毒雞蛋再現 15萬顆流入10縣市

    再現毒雞蛋！衛福部食藥署昨晚緊急發布重大食安事件，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標三倍，共十五萬顆蛋品，流入十個縣市，全聯、楓康等通路均受累，需立即下架回收、停止販售。

    詳見毒雞蛋再現 15萬顆流入10縣市

    COP30巴西揭幕 島國求救：我們正活在噩夢中

    第卅屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ30）自十日起在巴西貝倫揭幕。東道主巴西希望，今年大會能回歸初心，各國應致力兌現過去承諾而非又做新承諾，並關注原住民等氣候變遷下的弱勢群體。

    詳見COP30巴西揭幕 島國求救：我們正活在噩夢中

    中國時報

    彰化15萬顆芬普尼蛋恐下肚

    衛福部食藥署9日晚突公布，彰化縣一處蛋雞場生產4批雞蛋，經檢驗發現「芬普尼代謝物」含量超標，市售包裝蛋品共9品項、15萬顆雞蛋受影響，流向全台9縣市，食藥署緊急通知各縣市衛生局下架回收。通路商表示，被認定有問題的雞蛋8日已全面下架。毒物專家顏宗海建議，最重要是釐清汙染源為何？主管機關需要進一步分析監測。

    詳見彰化15萬顆芬普尼蛋恐下肚

    蕭美琴：台灣人民都該有參與國際社會的機會

    副總統蕭美琴9日清晨自比利時返抵國門，她在機場發表談話表示，期待國際對台灣有進一步的理解與支持，台灣的國際處境艱難，「但我們始終沒有退縮，因為相信台灣人民與世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會」。同時，前總統蔡英文9日已抵達柏林，10日預定出席「柏林自由會議」，向國際表達台灣守護民主自由的決心。

    詳見蕭美琴：台灣人民都該有參與國際社會的機會

    鳳凰颱風路徑潛勢圖。

    鳳凰颱風路徑潛勢圖。

    刑事局公佈普發1萬元現金詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局公佈普發1萬元現金詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播