11/10 各報重點新聞一覽

副總統蕭美琴（右）昨自歐洲搭機返台，她在桃園機場發表談話指出，台灣的國際處境一向非常困難，但我們始終沒有退縮。（記者朱沛雄攝）

自由時報

蕭美琴訪歐歸國：續向世界展現「台灣的志氣」

副總統蕭美琴七日應邀進入歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說。蕭昨返抵國門發表談話指出，台灣的國際處境一向非常困難，但我們始終沒有退縮，我們會繼續以自信、務實而堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意及民主的力量。

請繼續往下閱讀...

詳見蕭美琴訪歐歸國：續向世界展現「台灣的志氣」。

中颱鳳凰明北轉撲台 今發布海警 共伴效應 大台北、宜花 今明防豪雨

十一月罕見路徑颱風來襲！鳳凰颱風生成至今已成中颱，昨登陸菲律賓，並將急轉衝向台灣，中央氣象署估今日下半天發布海上警報，也提醒今明兩天東半部注意雨量，如宜花、大台北地區受東北季風及颱風外圍環流共伴效應影響，恐局部豪雨以上降雨，廿四小時累積雨量可達二〇〇至三五〇毫米，甚至超過。

詳見中颱鳳凰明北轉撲台 今發布海警 共伴效應 大台北、宜花 今明防豪雨。

「放大一萬元」廣告多有詐 普發現金成詐騙新噱頭

普發現金一萬元即將發放，詐團也開始蠢動，刑事警察局近來蒐報數十則以普發現金為噱頭，實則為假投資詐騙的網路廣告，這些廣告多以「一萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」等聳動文字，誘騙民眾點擊，警方提醒，遇有可疑訊息應撥打一六五反詐騙專線查證，並提醒親友提高警覺，避免財產損失。

詳見「放大一萬元」廣告多有詐 普發現金成詐騙新噱頭。

聯合報

毒雞蛋再現 15萬顆流入10縣市

再現毒雞蛋！衛福部食藥署昨晚緊急發布重大食安事件，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標三倍，共十五萬顆蛋品，流入十個縣市，全聯、楓康等通路均受累，需立即下架回收、停止販售。

詳見毒雞蛋再現 15萬顆流入10縣市。

COP30巴西揭幕 島國求救：我們正活在噩夢中

第卅屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ30）自十日起在巴西貝倫揭幕。東道主巴西希望，今年大會能回歸初心，各國應致力兌現過去承諾而非又做新承諾，並關注原住民等氣候變遷下的弱勢群體。

詳見COP30巴西揭幕 島國求救：我們正活在噩夢中。

中國時報

彰化15萬顆芬普尼蛋恐下肚

衛福部食藥署9日晚突公布，彰化縣一處蛋雞場生產4批雞蛋，經檢驗發現「芬普尼代謝物」含量超標，市售包裝蛋品共9品項、15萬顆雞蛋受影響，流向全台9縣市，食藥署緊急通知各縣市衛生局下架回收。通路商表示，被認定有問題的雞蛋8日已全面下架。毒物專家顏宗海建議，最重要是釐清汙染源為何？主管機關需要進一步分析監測。

詳見彰化15萬顆芬普尼蛋恐下肚。

蕭美琴：台灣人民都該有參與國際社會的機會

副總統蕭美琴9日清晨自比利時返抵國門，她在機場發表談話表示，期待國際對台灣有進一步的理解與支持，台灣的國際處境艱難，「但我們始終沒有退縮，因為相信台灣人民與世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會」。同時，前總統蔡英文9日已抵達柏林，10日預定出席「柏林自由會議」，向國際表達台灣守護民主自由的決心。

詳見蕭美琴：台灣人民都該有參與國際社會的機會。

鳳凰颱風路徑潛勢圖。

刑事局公佈普發1萬元現金詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法