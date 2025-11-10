為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中颱鳳凰明北轉撲台 今發布海警 共伴效應 大台北、宜花 今明防豪雨

    2025/11/10 05:30 記者蔡昀容、王錦義／綜合報導
    24小時累積雨量 估逾三五〇毫米

    十一月罕見路徑颱風來襲！鳳凰颱風生成至今已成中颱，昨登陸菲律賓，並將急轉衝向台灣，中央氣象署估今日下半天發布海上警報，也提醒今明兩天東半部注意雨量，如宜花、大台北地區受東北季風及颱風外圍環流共伴效應影響，恐局部豪雨以上降雨，廿四小時累積雨量可達二〇〇至三五〇毫米，甚至超過。

    昨晚八點止，鳳凰颱風的中心位置在鵝鑾鼻南方六七五公里，登陸菲律賓後，以每小時卅一公里速度，向西北西進行；預報員張承傳表示，估鳳凰明日北轉，週三及週四進台灣海峽，再朝東北方向通過台灣。

    張承傳也分析，颱風明日北上過程，因環境垂直風切越來越大，不利維持強度，可能減弱成輕颱後，才自台灣中南部登陸，但減弱速度與登陸點尚不確定，提醒各地週一至週四嚴防大雨或豪雨，沿海及離島風強浪大。

    張承傳指出，今明兩天基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北及宜花受共伴效應影響，恐局部豪雨等級以上降雨，其他地區局部短暫陣雨。週三颱風接近，花東、中南部有大雨或局部豪雨，北部、宜蘭雨勢稍趨緩。估週四颱風中心出海。

    鳳凰路徑罕見 專家提醒嚴陣以待

    而鳳凰颱風路徑罕見，類似七月丹娜斯颱風，雖強度不同，但專家仍提醒嚴陣以待；花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖還殘存，且山區土石依舊鬆軟，昨宣布達黃色警戒，當地啟動緊急疏散，一旦紅色警戒將強制撤離警戒範圍民眾。台中則啟動災害應變中心，南部小琉球海運今午起停航至週三，以及龜山島與部分國家公園預警性關閉。

