蕭美琴訪歐歸國：續向世界展現「台灣的志氣」

副總統蕭美琴（右）昨自歐洲搭機返台，她在桃園機場發表談話指出，台灣的國際處境一向非常困難，但我們始終沒有退縮。（記者朱沛雄攝）

副總統蕭美琴七日應邀進入歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說。蕭昨返抵國門發表談話指出，台灣的國際處境一向非常困難，但我們始終沒有退縮，我們會繼續以自信、務實而堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意及民主的力量。

台灣國際處境向來艱困 始終沒有退縮

蕭美琴表示，這次奉賴清德總統指派、在外交部長林佳龍陪同下前往IPAC年會。她在演說中強調台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員，自由和強韌的台灣對全球和平、繁榮與民主的未來有不可取代的價值，呼籲世界各國與台灣深化經貿與科技的合作，強化韌性及安全的對話，同時支持台灣的國際參與，攜手維護台海和平及區域穩定。

蕭美琴說，一直以來，台灣的國際處境都非常困難，有很多不公平、挫折，但是我們始終沒有退縮，因為我們相信，台灣人民和世界公民一樣，都該有參與國際社會機會，因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰中開創道路。

稱「得道者多助」 台灣走正道不孤單

蕭美琴說，她在演講中特別提到孟子曰「得道者多助」，台灣人善良、熱愛自由、努力、積極願意為世界貢獻，我們走在正道上，就會獲得國際更多認同與幫助。

蕭美琴強調，向世界傳遞台灣人民的聲音，始終是我們的責任，讓世界看到台灣的好、支持台灣，是我們的使命，台灣不孤單，有越來越多理念相近的國際朋友願意與我們同行，我們會繼續以自信、務實而堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意及民主的力量。

