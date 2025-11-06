馬太鞍溪堰塞湖災後復原 創世攜手各界助花蓮植物人家庭

由於服務個案的家園遭到沖毀，創世基金會組成救災團隊，協助案家清理淤泥。（創世基金會提供）

花蓮縣光復鄉9月23日受馬太鞍溪堰塞湖潰流重創，吞噬許多人的家園；創世基金會攜手各界，啟動4階段救災行動，包括：探視受災個案、組成救災團隊，並由社工給予心理支持與陪伴，同時，也募集照顧設備及輔具，幫助植物人家庭災後復原。

創世基金會表示，由於服務個案的家園遭到沖毀，因此啟動4階段救災行動，包括：探視受災個案，提供身體照顧、送上緊急物資；組成救災團隊，協助案家清理淤泥；社工給予心理支持與陪伴，並連結資源，提供生活照顧物資；同時也募集照顧設備及輔具，協助安置及重建家園，持續服務。

創世基金會指出，目前受災個案暫時安置於醫院與機構，雖安全無虞，但家園滿目瘡痍，輔具損毀無法使用，未受災的家庭，生活也受衝擊，因此創世社工提供心理支持，緩和焦慮緊繃的情緒，評估後續照顧需求，並連結各界資源，提供電動床、氣墊床、輪椅、尿布、看護墊等輔具及物資，及協助緊急安置。

創世基金會提及，各界一同加入光復災後復原行列，其中天麗生技、禾繕基金會、建國工程、命理師沈嶸等，捐助災民輔具、設備，及花蓮新院工程經費，為植物人家庭注入希望，也盼為偏鄉弱勢打造一個溫暖、安全的堡壘。

由於服務個案的家園遭到沖毀，創世基金會組成救災團隊，協助案家清理淤泥。（創世基金會提供）

