北一女國文老師班群傳蔣萬安演講片 遭疑個人政治立場帶入校園

北一女校門口。（資料照）

近日有網友在社群平台脆（Threads）上貼圖，指出北一女某國文老師在班群中，轉傳台北市長蔣萬安在雙城論壇的致詞影片，盛讚演講技巧與文稿撰寫佳，質疑其將個人政治立場帶進校園，具思想滲透意味。對此，記者三度致電校方求證但均未有人接聽，連響數聲後進入語音信箱；北市教育局對此也尚未有回應。

網友貼文表示，該名國文老師在班級的LINE群組中，分享蔣萬安的演說影片，並提到內容從對比、排比、隱喻，以及嚴肅的、緊張的兩岸關係與不同的政治立場，拉高至政府應為民服務的高度，非常精彩，「聽聽市長的演講技巧，其文稿寫得真好。8分鐘，適合吃個點心時聆聽。」原PO不滿直言，此舉與說好的政治不入校園背道而馳。

其他脆友見狀留言「要你學的是技巧不是立場」、「北一女在台北市，拿市長舉例不行嗎？」「如果有叫你們支持國民黨，我認為你說的是對的，如果只是要你們去聽好的演講，這根本沒什麼。」不過也有人質疑，「12:19 am還有老師在傳訊息？」「大聲公布哪一個老師」、「包裝成寫作技巧真噁心。」原PO也說，「講成這樣是能學到什麼？為什麼不放賴清德等人的，偏偏放一個蔣萬安去上海的演講，不就是有自己的政治立場，並將其帶到任教班上嗎？

