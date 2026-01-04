為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    因「絕美婚紗照」爆紅5年 日本人氣網紅突宣布離婚了

    2026/01/04 14:13 即時新聞／綜合報導
    來自日本的美妝網紅瑞姬，曾在2020年社群平台分享自己與老公的一系列絕美婚紗照爆紅。（圖擷取自@mizuki32k 社群平台「X」）

    日本一名叫「瑞姬」（Rizuki）的自由記者兼網紅，曾在2020年社群平台分享自己一系列絕美婚紗照，而在網上爆紅，不僅讓她成為人氣美妝部落客，還因這些夢幻照至今仍有不少人轉發，粉絲人數持續上漲。然而，她在2025年12月31日跨年夜當天發文透露，自己已與老公離婚，消息震驚大批粉絲。

    據了解，瑞姬曾在2020年11月14日，於社群平台X（原推特）分享與新婚老公拍攝的3張婚紗照，每張照片的拍攝角度，都展現出非常唯美浪漫的新婚氛圍。瑞姬在文中透露，2人是透過交友軟體認識，雙方僅認識3天，男方就主動求婚，最終2人選在交往9個月後結婚，「雖然進展超快，但我們每天都過著捧腹大笑的日子，非常珍惜彼此」。

    這系列婚紗照與2人結婚經歷曝光後，引發上萬網友關注、按讚與轉發，至於一夕之間爆紅的瑞姬，也藉此開啟了自己的網紅事業。她還在2022年11月14日再度分享當時的婚紗照，坦言這些照片改變了她的人生，讓她原本僅有幾千人追蹤，一路暴漲到近5萬人，也強調今後會比任何人都更努力，要讓老公與自己一直幸福下去。

    未料時隔5年後，瑞姬在2025年12月31日深夜再度轉發該文，並不是跟網友們秀恩愛，而是宣布自己與老公的離婚消息，也透露彼此愛過7年，自己也被愛了7年，但是2人發現彼此並不適合，經過深思熟慮與好好溝通後，2人最終決定和平分開。但瑞姬也提到，自己並未陷入悲傷不已的情緒中，反而是找出適合的方式讓自己重新振作。

    瑞姬透露，她在離婚後常去同志酒吧放鬆心情，現場其他顧客聽到她離婚的消息，沒有給予太露骨的同情，而是熱情給予鼓勵與許多祝福，「他們告訴我：『既然已經下定決心要追求幸福，未來的你一定會比現在更快樂。』那句話在當下給了我很大的勇氣。」

    圖
    圖
