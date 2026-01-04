棄女神選宿敵！委國副總統暫代理 傳川普看上她的「石油人脈」

委內瑞拉副總統羅德里格斯（右）於2026年1月4日獲法院指派代理總統職權。其背景為委國已故前總統查維茲（左）的畫像。雖然川普聲稱羅德里格斯願配合美方穩定局勢，但其深厚的左翼背景與軍方強硬派的態度，仍是未來政局的最大變數。（法新社資料照）

據《法新社》報導，委內瑞拉最高法院於3日晚間裁定，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接任臨時國家領導人。這項裁決是在美軍突襲生擒總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，為確保「行政連續性與國家全面防禦」而做出。法院雖授予羅德里格斯行使所有總統權力，但未宣布馬杜羅「永久缺位」，藉此規避了必須在30天內舉行全國大選的憲法限制。

川普曝雙方密約 羅德里格斯「石油背景」成關鍵

就在法院裁決後，美國總統川普在海湖莊園拋出震撼彈。據《美聯社》報導，川普聲稱羅德里格斯已與美國國務卿魯比歐進行長談。川普表示，羅德里格斯在對話中展現出配合意願，並直言：「我們不能冒險讓一個不顧委國利益的人接手。」

1個關鍵原因透露了川普為何捨棄深受西方支持的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），轉向選擇馬杜羅的副手。分析指出，羅德里格斯具備留學英法的背景，且長期與美國石油界及華爾街保持微妙聯繫，甚至曾與川普特使格瑞尼爾（Richard Grenell）談判，這份務實色彩與「石油通」背景，被視為川普欲快速穩定委國能源產出的核心籌碼。

然而，羅德里格斯對外的公開態度卻顯得矛盾。她在國家電視台發言時，仍與軍方將領並肩，痛批美軍生擒馬杜羅是「違反國際法的暴行」。《美聯社》報導指出，卡拉卡斯街頭目前已迅速淨空，2900萬委國人民正處於權力空窗的恐懼中。居民佩特羅內（Juan Pablo Petrone）焦慮表示：「誰能告訴我下一個小時會發生什麼？」

軍方硬漢拒降 委內瑞拉內戰風險劇增

儘管川普對羅德里格斯表示肯定，但馬杜羅留下的武裝力量仍是最大變數。國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）身著戎裝誓言抗爭，而內政部長卡貝尤（Diosdado Cabello）更痛斥美軍為「老鼠」，號召群眾上街捍衛主權。專家警告，若羅德里格茲無法在短時間內壓制掌握兵權的強硬派，委內瑞拉恐將爆發激烈的內部武裝衝突。

