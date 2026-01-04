對接中國！離島條例修法最快下週三讀 官員轟：敵我不分法案

國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例」部分條文修正草案，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，已被民團質疑是為推動「一國兩制」試驗區鋪路。圖為廈門「一國兩制統一中國」巨型宣傳標語。（法新社資料照）

國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例」部分條文修正草案，增訂離島得指定地區設置「離島自由貿易示範區」，被民團質疑是為推動「一國兩制」試驗區鋪路。據了解，該案去年12月2日逕付二讀交付協商，現已過1個月協商冷凍期，最快下週便可二、三讀闖關；知情官員今日痛批，標準敵我不分的法案，此修法嚴重危害國家安全。

陳玉珍所提「離島建設條例第18條之1」修正草案，增訂離島得指定地區設置「離島自由貿易示範區」，簡化離島自由貿易示範區涉及都市計畫主要計畫變更、非都市土地使用分區變更與環境影響評估等程序，其「離島自由貿易示範區」設置與管理辦法，授權離島縣政府以自治條例定之。

草案更增訂，中國大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務，進出「離島自由貿易示範區」，其許可條件與程序、項目與規定、停止進出之規定及其他進出管理應遵行事項的辦法，由中央目的事業主管機關會商各離島縣政府擬訂，報請行政院核定。

提案說明稱，離島地區因鄰近中國海西經濟圈，隨著大陸地區「自由貿易試驗區」相繼成立，為降低對台灣的衝擊，適度利用離島的區位優勢，並增加離島居民就業機會，先行由離島地區試辦設置「自由貿易示範區」，以縮短城鄉差距，帶動離島地區經濟活絡。

提案聲稱，惟各離島產業需求與發展互有不同，難以相同法規而為設計與規範，爰於第7項授權各離島縣政府，就設置區域、管理機關、事業之範圍、資格條件、審查基準、申請程序、應檢附的文件資料及其他事項的管理辦法，以自治條例定之，以收因地制宜之效。

對此，熟稔中共統戰的官員今日受訪表示，「離島建設條例」這修法從來沒有好好討論過，連地方政府都不知道這是什麼東西，也從未經過行政部門的磋商討論，即便是福國利民法案，制定過程中都應該先經討論，更何況這是危害國家安全的法案。

官員指出，涉及兩岸相關法案，都應該先經討論評估，而不是直接強行通過，若要強行通過絕對是「未蒙其利、先受其害」。現在情況是，連金門縣政府、連江縣政府都不知道這是在修什麼東西，這是相當草率立法，行政部門絕對反對危害國安的修法，因為會對台灣及離島帶來禍害，更不會支持強行表決方式通過。

「這是標準敵我不分的法案！」官員批評，中共對台敵意有增無減，統戰滲透無所不用其極，處心積慮要消滅中華民國、併吞台灣。現在這個關鍵時刻，立委還提這種法案要跟中國「自貿區」對接，要跟中國經濟合作，「你要合作的對象至少要找可以信任的，目前兩岸關係如此嚴峻，中共對台具高度敵意，你要與中國展開的合作，完全未經國內討論，這對國家是非常危險的事」。

他強調，沒有行政部門的同意、規劃及支持，這種危害國安的法案即便通過，「離島自經區」也不會有任何發展，奉勸在野黨要三思，並正視中國對台敵意，在兩岸沒有良性互動及善意下，倉促強行通過這種法律，只是讓國家門戶大開，危害國家及離島居民安全而已。

