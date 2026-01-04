遭指呼應中共……鄭麗文怒斥美智庫造謠 綠揭「弱化台灣」鐵證回擊

民進黨發言人李坤城列舉藍白弱化台灣鐵證，質疑鄭麗文將個人政治利益置於中華民國的安全之上。（資料照）

美國「戰爭研究所」（ISW）日前發布報告，點名國民黨主席鄭麗文在中共演習期間發表的言論是「呼應中共敘事」，鄭今受訪質疑該報告配合民進黨「造謠供應鏈」扣帽子、製造朝野矛盾。對此，民進黨羅列藍白在軍演期間弱化台灣主權及安全的的種種作為，痛斥鄭將個人政治利益置於中華民國的安全之上。

民進黨發言人李坤城受訪指出，面對中國去年底發動環台軍演，以軍機、軍艦及海警船大舉侵擾我國周邊海空域，影響我國人民生命財產安全時，中國國民黨主席鄭麗文非但不譴責中國，還反過來批評賴清德總統挑釁，在中國實彈演習當日，在野黨也第5次在立法院程序委員會阻擋1.25兆軍購特別條例審查。

李坤城接著表示，民進黨在立法院提出「嚴厲譴責中共軍演」提案，國民黨及民眾黨不僅聯手否決，還同時通過對行政院長卓榮泰及國安會秘書長吳釗燮的譴責案，在野黨所做的，不就是在弱化台灣的主權及安全，呼應中國「台灣才是挑釁者」、「中國軍演是維持台灣治安」的說法？難怪美國智庫直接點名鄭麗文演習期間的言論就是在「呼應中共敘事」！

李坤城強調，面對中國持續升高的軍事威脅與灰色地帶侵擾，台灣內部應不分黨派，同島一命，反對中國的軍演，鄭麗文不該此時還幫加害者中國說話，配合中國的論述，企圖以此換取「鄭習會」的門票，而將個人的政治利益置於中華民國的安全之上。

