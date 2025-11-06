秋颱威脅台灣！鳳凰成形後將快速增強變胖 1張圖曝原因......

颱風論壇5日深夜分享最新海水熱焓量圖。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

熱帶性低氣壓TD29號即將形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」週三（5日）指出，鳳凰一旦成形會快速發展、增強，之後將變成一顆又大又強的颱風，規模可能比目前重創菲律賓的颱風「海鷗」還大。同日晚間颱風論壇分享「1張圖」，曝光鳳凰之所以會變胖變壯的原因。

目前位於鵝鑾鼻東南東方2千多公里海面上的TD29，氣象署預估6日白天增強為颱風，各氣象機構大致認為，鳳凰颱風可能會在下週一（10日）前後以中颱甚至強颱之姿登陸菲律賓呂宋島北端，之後北轉逼近台灣，氣象署預測也許11日、12日會是鳳凰最接近台灣本島的時間點，不排除登陸。就算沒有登陸，鳳凰也有機會與東北季風產生共伴效應，對台造成顯著降雨。

請繼續往下閱讀...

颱風論壇5日指出，鳳凰對台影響大小取決於颱風走向，而颱風走向又得看高壓減弱速度，高壓減弱速度如果慢，那麼鳳凰就會穿越呂宋島後才北轉，這種路線對台灣影響最劇烈，屆時全台都有感；如果減弱速度快，鳳凰抵達菲律賓東北方近海後大角度轉向東北，通過台灣東部至日本石垣島之間北上，這條路線對台影響相對較小；若高壓維持強盛，鳳凰將穿越菲律賓後繼續往中國華南前進，對台影響也較小，但機率很低。

颱風論壇也分享衛星雲圖表示，當前TD29螺旋性相當明顯，型態不錯且範圍頗大，成為颱風後會快速發展、增強，在抵達菲律賓之前會變成一顆又大又強的颱風，從衛星雲圖上就能看出，位在南海的海鷗颱風與之相比就小很多，「之後的狀況就得看它的走法了，不同走法，進入的環境會差滿多的。」

颱風論壇5日深夜又分享最新海水熱焓量圖，可以看到菲東海面呈「一片鮮紅」，顏色越鮮紅，代表海水越暖，意即能量越充沛，「為什麼鳳凰形成之後可以又強又壯的一個很大的因素，就是它將經過又暖又充滿能量的區域，不變胖也難。但是只要通過呂宋，進入巴士海峽後，環境就會變很差了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法