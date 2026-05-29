中國外長王毅訪加前夕 加拿大軍艦獨自穿越台灣海峽

中國外交部長王毅將訪問加拿大，不過一艘加國的海軍巡防艦「夏洛特敦號」（見圖）於上星期獨自穿越台灣海峽。（美聯社）

中國外交部長王毅將訪問加拿大，不過一艘加國的海軍巡防艦「夏洛特敦號」（HMCS Charlottetown）於上星期獨自穿越台灣海峽。加拿大眾議員莊文浩（Michael Chong）對此表示肯定，加國智庫「加拿大亞太基金會」研究副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）也表示，此次台海航行釋出重要訊號，顯示加拿大在印太地區將維持自主外交與安全路線。

加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）報導指出，在中國外交部長王毅即將赴加拿大進行重要訪問的前幾天，一艘加拿大的海軍巡防艦「夏洛特敦號」於上週獨自穿越台灣海峽，加拿大國防部最初並未證實此事，是在「環球郵報」提出詢問後，加拿大國防部才回應並證實此事。

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報導提到，早在今年4月，中國駐加大使王鏑在接受「環球郵報」訪問時就曾警告，若加拿大持續派軍艦穿越台灣海峽，或持續有國會議員訪台與台灣政府互動，可能損害兩國新建立的合作關係。不過加拿大國防部長麥根第（David McGuinty）本月稍早曾重申，渥太華視台灣海峽為「國際水域」。

加拿大聯邦保守黨影子外長、眾議員莊文浩（Michael Chong）對於加國軍艦通過台灣海峽表示歡迎，他也表示「加拿大政府必須清楚表明，不會接受北京不合理的要求」。莊文浩於本月稍早才不顧中國大使警告而訪問台灣，並與總統賴清德會面。

加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）研究副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）也表示，加拿大在南海與東海的行動，正受到多國密切關注。她認為此次航行表明，加拿大致力於維護國際法，確保包括台灣海峽在內的國際航道，對所有國家都能自由通行。她也重申，加拿大在印太地區將維持自主外交與安全路線。

納吉布拉也提到，加拿大目前必須同步推進多重政策目標，一方面深化與中國的有限經濟合作，這也是王毅此次訪加的重要目的。另一方面，加拿大也必須在整體國家安全議程上保持堅定立場。

賴清德總統於520接見加拿大聯邦保守黨影子外長、眾議院外交暨國際發展委員會副主席莊文浩（Michael Chong），感謝加拿大長期支持台灣國際參與。（資料照，總統府提供）

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