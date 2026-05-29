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    首頁 > 國際

    川普政府再出手！美國列巴西2大黑幫為恐怖組織 盧拉反彈

    2026/05/29 09:49 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國28日將巴西犯罪集團紅色司令部和第一首都司令部列為恐怖組織。美國國務卿魯比歐稱，它們的影響力足以深入美國。（路透）

    美國28日將巴西犯罪集團紅色司令部和第一首都司令部列為恐怖組織。美國國務卿魯比歐稱，它們的影響力足以深入美國。（路透）

    美國28日將2個臭名昭著的巴西犯罪集團列為恐怖組織，分別是紅色司令部（CV）和第一首都司令部（PCC）。巴西總統盧拉對此舉強烈反對。

    《法新社》報導，美國國務卿魯比歐在聲明中指出，紅色司令部和第一首都司令部是巴西最暴力的犯罪組織，它們的影響力和非法網路遠超出巴西國界，甚至深入美國。

    魯比歐強調，紅色司令部和第一首都司令部共指揮著數千名成員，曾策劃了針對巴西警察、公職人員和平民的殘酷襲擊。

    巴西總統盧拉已明確反對美國這項舉措，該舉措在美國具有廣泛的法律影響。

    自川普於2025年1月就任美國總統後，美國開始將墨西哥西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）和哈里斯科新世代集團（Jalisco New Generation Cartel）

    等犯罪集團列為恐怖組織。

    對川普政府而言，將它們列為恐怖組織能使政府能夠合法地採取更廣泛的行動，包括執法、情報和反叛亂行動，打擊這些組織及其領導人和在全球範圍內的利益。

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