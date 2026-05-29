委內瑞拉過渡局勢未明 諾獎得主馬查多喊話與臨時政權談判

委內瑞拉反對派領導人、諾貝爾和平獎得主馬查多表示，她決心與該國臨時領導人就民主過渡進行談判。（法新社）

自美軍1月突襲委內瑞拉並逮捕該國總統馬杜羅後，馬杜羅副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）成為代理總統。委內瑞拉反對派領導人、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）28日表示，她決心與該國臨時領導人就民主過渡進行談判。

《法新社》報導，馬查多28日在巴拿馬發表聲明，請求美國協助推動與臨時政權進行嚴肅、堅定和負責任的政治談判，以恢復委內瑞拉的民主。

請繼續往下閱讀...

馬查多強調，此次談判的核心目的是實現自由、透明和主權獨立的總統選舉。

馬查多23日曾在訪問巴拿馬期間宣布，她將參加委內瑞拉未來尚未確定的選舉，此行旨在會見委內瑞拉僑民。

流亡的馬查多被委內瑞拉政府視為逃犯，後者指控她呼籲對該國進行軍事干預。馬查多

去年12月在挪威奧斯陸公開露面領取諾貝爾和平獎。今年她與世界各地政治領袖舉行會晤。

馬查多曾聲稱打算返回委內瑞拉，但沒有說明具體日期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法