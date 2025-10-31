台北市焚化廠處理台中廚餘？環保局：如有不法必嚴懲

台北市環保局說，台中市有多處掩埋場及焚化廠收受處理轄內廚餘，台中廚餘業者捨近求遠，長途遠運到台北市處理的可能性不高。（資料照）

台北市議員簡舒培日前揭露，台北市疑收受銷毀其他縣市廚餘，現在傳指出是台中市。台北市環保局今（31）日澄清，目前各縣市因應非洲豬瘟防疫，均有開放焚化廠、掩埋場、厭氧醱酵廠或堆肥場收受轄內無法進養豬場的廚餘，台中也有多處掩埋場及焚化廠收受處理轄內廚餘，台中廚餘業者捨近求遠，長途遠運到北市處理的可能性不高。

環保局強調，目前已加強3座焚化廠進廠管制措施，無廚餘進廠遞送聯單或填寫不全者，一律退運禁止進廠，已啟動非洲豬瘟緊急應變期間廚餘進廠遞送聯單的事後勾稽查核，如查有偽造，除移送司法機關偵辦外，亦將依廢棄物清理法嚴懲，以及追償焚化處理費用、不法所得。

環保局說明，非洲豬瘟疫情爆發後，台北市依環境部會議決議，緊急開放3座焚化廠免費銷毀北市非家戶養豬廚餘，目的在於避免產源業者因廚餘無處去化而任意棄置的環境及防疫風險，服務對象以北市非家戶養豬廚餘為限。

環保局說，非洲豬瘟緊急應變期間免費處理非家戶養豬廚餘，不排除有不肖業者偽造遞送聯單、便宜行事併運鄰近縣市廚餘闖關進廠、或產源藉機將原已委託再利用機構處理的廚餘混入進廠牟取不法利益。此等行為均已涉及環保犯罪，為加強管制，遏止不法，環保局已啟動廚餘進廠遞送聯單事後稽查工作，如查有不法將一律移送司法機關偵辦，並就違反廢棄物清理法從嚴裁罰，同時追償進廠處理費用及不法所得。

環保局呼籲，防疫需要全民共同配合，方能將病毒清零回歸正常生活，請產源及清運業者確實分類廚餘、瀝乾水分，並運入各縣市開放的緊急處理設施，不得任意棄置，以防病毒感染其他野生豬隻而擴散，環保局亦將加強勾稽查核不法，籲請相關業者、人員切勿以身試法，以免受到嚴厲處罰後悔莫及。

