卓揆表揚查緝國土環保犯罪有功人士 高檢署9月扣8千萬不法所得

行政院長卓榮泰（右2）出席環境部「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」。（記者劉信德攝）

為落實國土保育與環境永續發展目標，及遏止不法業者對國土環境的危害，高檢署、內政部警政署、環境部環境管理署及農業部林業及自然保育署，今天共同舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，由行政院長卓榮泰親自嘉勉查緝有功第一線公務員。

高檢署說，自今年9月8日至9月28日，高檢署與警政署、環境部、農業部、法務部調查局協力合作，於全國同步執行「加強查緝國土保育及環保犯罪」第3次專案，成功查緝執行國土案件42件、環保案件138件，查緝到案536人，羈押被告74人，查扣不法所得逾8千多萬元、大型機具共107台。

今天的表揚大會中，卓榮泰除勉勵受表揚人，也提及一線同仁查獲的案件，行為態樣相當多元，包含違法傾倒廢棄物及土石方，或將化學物質流放河川中而汙染水質等，這些違法行為對台灣的國土保育造成極大的挑戰，因此希望藉由表揚大會讓獲獎人員成為各機關以及社會大眾的楷模，影響各機關的查緝人員，更積極投入保育山林的工作。

法務部長鄭銘謙說：「面對日益嚴峻的環境污染的挑戰，我們始終都應該以積極偵查作為來回應社會的期待，展現政府在環境保護上的努力與堅持」。

高檢署指出，本次表揚大會總共評選出10位查緝有功人員，包含：台中地檢署檢察官陳祥薇、橋頭地檢署檢察官嚴維德、宜蘭地檢署檢察官林永、台中地檢署檢察事務官王顗翔、法務部調查局高雄市調查處調查官張桂菁、環境部環境管理署北區環境管理中心技正陳柏志、環境部環境管理署南區環境管理中心技正王雅馨、農業部林業及自然保育署南投分署埔里工作站主任王聰瑞、內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊偵查小隊偵查佐江治承、宜蘭縣政府警察局刑事警察大代理隊長鍾榜元。

卓榮泰頒發打擊環保犯罪傑出貢獻獎，給環境部環境管理署中區環境管理中心稽查督察員劉景墩（右）。（記者劉信德攝）

