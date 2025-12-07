入冬最強冷空氣週六南下 吳德榮：平地低溫挑戰10度以下

預估入冬最強冷空氣週六（13日）傍晚開始南下，本島平地最低溫將挑戰10度以下。（資料照）

今（7日）晨強輻射冷卻效應影響，平地最低氣溫仍在11度左右最低溫出現在新竹（關西鎮）11.0度、苗栗（頭屋鄉）11.5度，其他各地區平地最低氣溫約在12至16度之間。明後天（8-9日）受東北季風影響，北台轉涼、有局部短暫降雨，預估入冬最強冷空氣週六（13日）傍晚開始南下，本島平地最低溫將挑戰10度以下。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（7日）各地晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部16至27度、中部12至30度、南部13至30度、東部15至28度。

明上午起「東北季風」逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。週二（9日）上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩。

週三、四（10、11日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬調整，入冬最強冷空氣將於週六（13日）傍晚開始南下、影響至下週一（15日），強度將觸及「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下，不過吳德榮強調，由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦見分歧，需持續觀察。

