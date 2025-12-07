宏都拉斯總統大選計票進入第7天！ 勝負仍難分軒輊

由川普支持的保守派候選人阿斯夫拉（左）微幅差距領先中間派候選人納斯拉亞（右）。（法新社）

宏都拉斯總統大選計票作業在6日進入第7天，由川普支持的保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）目前保持些微領先，僅領先中間派挺台候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）不到1個百分點，目前計票作業仍在進行中。

根據《路透》報導，宏都拉斯選務機構資料顯示，在統計完88％的選票後，自由黨（Liberal Party）候選人阿斯夫拉以40.19%的得票率領先國家黨（National Party）候選人納斯拉亞的39.49%，兩人皆為挺台立場。而執政黨自由重建黨（LIBRE Party）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.3%支持率排名第三。

宏都拉斯選務官員表示，統計期間發現約有14%的選票出現異常之處，6日執政黨自由重建黨呼籲進行全國重新計票。宏都拉斯總統選舉採簡單多數決的單輪投票制，由得票最多的候選人當選總統，即使票數差距很小或候選人未獲得過半數選票皆然。

