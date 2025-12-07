為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本成田機場「台上中下」神操作曝光！ 5.6萬人狂讚：最新辱華現場

    2025/12/07 11:50 即時新聞／綜合報導
    日本成田機場，示意圖。（美聯社）

    日本成田機場，示意圖。（美聯社）

    上稿時間：11:14 更新時間：11:50

    中日關係因日本首相高市早苗拋出「台灣有事」談話持續緊繃之際，中國官方更呼籲民眾避免赴日旅遊。不過近日一名台灣旅客在日本成田機場意外看到「台灣國旗在中國國旗上方」的指示牌，直喊這是「最新辱華現場」，畫面曝光後在社群引發熱烈討論。

    台灣一名旅客5日在Threads曬出成田機場的旅客引導公告上，可見一整排國家中，我國被明確標示為「台灣 Taiwan」，旁邊還擺上青天白日滿地紅國旗，下一行才是「中國 China」與五星旗。他忍不住直呼「成田機場這大大的辱華，還故意擺在一起，舒服！」

    事後有其他網友轉發照片，強調這是最新辱華現場，並笑稱「日本人越來越壓不住了，日本政府玩真的，小粉紅要氣炸鍋啦」。該貼文不到一天就吸引5.6萬讚，留言區瞬間炸開。不少人調侃表示：「好故意喔，把中國放在台灣的下面」、「去爆玩爆日本」、「台灣護照免簽入境，中國護照要簽證」、「我勸日本人適可而止！再這樣下去，台灣人真的會把免稅當免費去日本旅遊和買東西」、「日本都說台灣是個國家，結果住在台灣的藍白堅稱台灣是中國的」、「喜歡台在上，中在下的感覺」、「日本人卯起來真的會很故意」、「越來越喜歡日本的操作了」、「依日文發音，中國擺最底下沒錯」。

    也有不少人分享在日本目擊辱華的瞬間，「我去日本獨旅，拿出護照前跟拿出護照後，店員的態度明顯360度大轉變，原本很不耐煩，變成超級親切」、「那算什麼，北海道札幌纜車一國兩制、一邊一國都來了」、「高山車站從2024一路到現在」、「沖繩還掛國旗」、「勝尾寺的拍貼機也是」。

    在 Threads 查看

    台灣旅客在日本成田機場目擊台灣與中國「一邊一國」，甚至將台灣放在中國上方。（@yixian___li/Threads授權提供）

    台灣旅客在日本成田機場目擊台灣與中國「一邊一國」，甚至將台灣放在中國上方。（@yixian___li/Threads授權提供）

