為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「印太威懾」非支配中國 美戰爭部長重申「無意改變台灣現狀」

    2025/12/07 09:38 即時新聞／綜合報導
    赫格塞斯強調，華府無意改變台灣現狀，美國在印太地區的嚇阻並非是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友。（路透）

    赫格塞斯強調，華府無意改變台灣現狀，美國在印太地區的嚇阻並非是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友。（路透）

    首次上稿 09:16
    更新時間 09:38

    美國「戰爭部長」赫格塞斯（Pete Hegseth）6日到加州出席「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）發表主題演講，他強調，華府無意改變台灣現狀，美國在印太地區的嚇阻並非是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友。

    綜合外媒報導，赫格塞斯在演講中提及美國戰爭部的4大工作主軸，分別是維護美國本土和西半球的安全，以實力而非對抗來嚇阻中國、提高美國盟友與夥伴的防務分擔，以及強化美國國防工業基礎。

    赫格塞斯提到，美方提及的「印太威懾」並不是支配中國，而是確保中國無法支配美國，或是美國的盟友，並表示美方無意在台灣議題上改變現狀。

    赫格塞斯表示，美國在印太地區的利益十分重要，這包括讓美國與盟友在印太地區擁有足夠強大的部署，平衡中國日益增長的力量，這代表美國要確保任何盟友都不會遭受軍事侵略。

    雖然近年來的防務戰略著重於嚇阻中國，但赫格塞斯表示，美方即將公布的新戰略將採取較為溫和的方式。赫格塞斯提到，川普總統和政府尋求的是穩定的和平、公平的貿易以及與中國的互相尊重關係，同時與中國人民解放軍「開放更廣泛的軍事溝通」。

    相關新聞請見：

    川普第2任期首份《國家安全戰略》出爐！8次提及台灣重點一次看

    川普版「國安戰略」8度提台灣 顧立雄：印太和平穩定是美國核心利益

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播