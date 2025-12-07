「印太威懾」非支配中國 美戰爭部長重申「無意改變台灣現狀」

赫格塞斯強調，華府無意改變台灣現狀，美國在印太地區的嚇阻並非是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友。（路透）

美國「戰爭部長」赫格塞斯（Pete Hegseth）6日到加州出席「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）發表主題演講，他強調，華府無意改變台灣現狀，美國在印太地區的嚇阻並非是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友。

綜合外媒報導，赫格塞斯在演講中提及美國戰爭部的4大工作主軸，分別是維護美國本土和西半球的安全，以實力而非對抗來嚇阻中國、提高美國盟友與夥伴的防務分擔，以及強化美國國防工業基礎。

赫格塞斯提到，美方提及的「印太威懾」並不是支配中國，而是確保中國無法支配美國，或是美國的盟友，並表示美方無意在台灣議題上改變現狀。

赫格塞斯表示，美國在印太地區的利益十分重要，這包括讓美國與盟友在印太地區擁有足夠強大的部署，平衡中國日益增長的力量，這代表美國要確保任何盟友都不會遭受軍事侵略。

雖然近年來的防務戰略著重於嚇阻中國，但赫格塞斯表示，美方即將公布的新戰略將採取較為溫和的方式。赫格塞斯提到，川普總統和政府尋求的是穩定的和平、公平的貿易以及與中國的互相尊重關係，同時與中國人民解放軍「開放更廣泛的軍事溝通」。

