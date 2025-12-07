反年改修法最快12日三讀闖關 政府撥補增近7千億轉嫁全民

立法院國民黨團及立委推動反年改修法，已提出多項「停砍年金」修正草案，最快預計12日三讀通過。（資料照）

立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，恢復每月退休所得隨現值待遇調整，最快將於12日三讀通過。銓敘部送交國會報告示警，修法將造成退撫基金「收支再度失衡」、「政府撥補加重」、「基金提前用罄」，政府撥補將高達6970億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

根據銓敘部報告，退撫基金建置初始即採不足額提撥，年改前「整體退撫基金支出佔當年度收繳收入比」於2017年已攀升到最高點145.05%。2018年7月1日實施年改後，退撫支出比率大幅降低，計算至2024年整體退撫基金收支比已降至83.82%，其中公務人員為98.00%，收支漸趨於平衡。

銓敘部強調，若修法停止退休所得替代率之逐年降低，勢必使退撫基金收支再度失衡，嚴重影響財務安全。

據統計，年改後，各級政府年金改革節省經費依法全額挹注退撫基金。自2018年下半年計至2024年，軍公教人員合計可挹注退撫基金計2590.84億元。若修法停止退休所得替代率逐年下降規定，不論停止在哪一年度，未來公教人員因年改節省經費可挹注退撫基金金額將大幅減少。

銓敘部舉例，以退休所得替代率停止在2023年（自2024年1月1日起不適用）為例，公教人員總計會減少的挹注金額達3323億元（已折現，其中公務人員為1670億元、教育人員為1653億元），致退撫基金用罄年度提早發生。

基金提前用罄部分，年改後，公、教人員退撫基金用罄年度分別從2031年及2030年延後至2049年及2045年，因2023年7月1日以後初任人員個人專戶制之實施，用罄年度分別提前至2046年及2042年，若修法自2024年1月1日起停止調降退休所得，將使公教人員退撫基金用罄年度分別再提前至2041年及2039年，受影響的是所有現職人員及已退人員的退休權益保障。

銓敘部示警，停止年改將造成「政府撥補加重」，前述因2023年7月1日以後初任人員實施「個人專戶制」致退撫基金用罄年度提早發生的財務缺口，依公教人員退撫法律已明定由政府分年撥補，若要維持在原來2049年及2045年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算，公教人員總計3370億元。

銓敘部提及，若修法自2024年1月1日起停止調降退休所得，10年須再增加撥補3600億元（未折現；公務人員為2000億元，教育人員為1600億元）。上述二項撥補合計達6970億元（未折現），全部轉嫁由全民稅收負擔。此外，在退撫基金用罄歸零後，在政府負最後支付責任規範下，屆時政府仍需尋找其他財源籌措鉅額撥補經費。

