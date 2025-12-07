性感網紅「醫美變臉魔術王」涉毒 住處查獲大麻煙彈、搖頭丸

吳姓網美自封「醫美變臉魔術王」，常在IG上分享火辣性感美照（見圖），新北市警方最近接獲線報吳女涉毒，循線到住處緝毒，查獲大麻菸彈、搖頭丸等毒品，續追醫美業務是否涉及醫事法。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

吳姓網美自封「醫美變臉魔術王」，常在IG上分享火辣性感美照，吸引1.3萬粉絲追蹤，自稱「醫美診所闆娘」，新北市警方最近接獲線報，吳女涉毒，循線到新北市住處緝毒，查獲大麻菸彈、搖頭丸，毒品四散，疑剛吸毒，現場也沒有其餘醫美人員；警方更查出，吳女營業項目僅登記化妝品批發，將通報衛生局，了解轉介醫美診所等業務是否涉及醫事法。

據了解，29歲吳姓網美擁有姣好五官、高挑身材，常在網上分享性感美艷照，自封是醫美闆娘，她自介中說，「定製醫美全能魔術變臉王」，北中南擁有正規合法醫美診所，強調能專職訂製客戶臉部設計規劃，擁有1萬名客人……。

但警方掌握吳姓女子涉毒，警方專案小組持搜索票，到新北市住處查緝，在她住處查獲3顆大麻菸彈、16顆MDMA搖頭丸、大麻菸斗、手機等證物，吳女辯稱毒品是自行吸食，現場為住家，沒發現醫美醫生、診所人員，帶回依毒品條例送辦，溯源毒品來源、去向。

據了解，吳女網路營造美好形象，自稱醫美闆娘推廣，但根據商業登記相關資訊，吳女從事化粧品批發業，將了解她所謂的醫美服務涉及層面，將轉報新北市衛生局進一步調查釐清。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

吳姓網美自封「醫美變臉魔術王」，常在IG上分享火辣性感美照，新北市警方最近接獲線報吳女涉毒，循線到住處緝毒，查獲大麻菸彈、搖頭丸等毒品，續追醫美業務是否涉及醫事法；圖為查獲毒品及大麻菸斗。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

