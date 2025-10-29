為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    無奈！非洲豬瘟襲府城老店 台南「標配小吃」恐爆休息潮

    2025/10/29 06:39 記者王捷／台南報導
    「阿明豬心冬粉」27日到店內大掃除，並貼出公告要休息。（記者王捷攝）

    非洲豬瘟衝擊，台南名吃「阿明豬心冬粉」宣布停營業到11月5日，以米糕、肉燥飯聞名的「福生小食店」也貼出「無奈」公告休息。台南許多小吃會用到豬肉，如米糕配四神湯，是老台南人的「標配」，若疫情惡化，許多老店會被迫休息，業者希望政府能及時更新政策、補助，協助度過難關。

    許多觀光客以為台南小吃的代表是牛肉湯，但府城飲食文化因受到潮汕、閩南移民影響，過去吃牛不能大聲說的年代，台南點心多簡單加工的米製品，代表性的小吃是米糕，通常會配上一碗四神湯，老顧客認為可以消脹氣，但這種「標配」都會用到豬肉，這次豬瘟，「阿明豬心冬粉」首先受到衝擊，該店約1951年創業，因為豬瘟店家公告休息以「台灣加油」配上流淚符號。

    同樣面臨挑戰的「福生小食店」，其歷史可追溯至1962年的「全生小吃」，「全生」創辦人葉生過世後，店內員工另立門戶，今也因肉源中斷貼出公告，即日起休息到11月7日，並寫下「唉！真無奈」。

    有90年歷史、1935年創業的老店「下林米糕」，第三代負責人蔡志鴻說，肉商進的都是溫體豬，口蹄疫嚇了一次，武漢肺炎被嚇破膽，差點倒店，這次非洲豬瘟突然來襲，拖太久，貸款利息怕繳不出來，直呼好可怕。

    聲稱將小碗裝米糕吃法帶入台南的「石精臼點心城」，約1927年創業，第三代接班人蔡世澤說，目前還能靠庫存支撐；曾經端上國宴、1938年創業的「榮盛點心」第三代郭漢章也表示還可以正常營業。

    不過業者擔心，若情況持續惡化，會影響更多使用豬肉的店家。發明蝦仁肉圓、在1937年創「茂雄蝦仁肉圓」第三代葉卜榮說，在第一批禁宰前，肉商有先通知他們提前叫貨，但若禁令延長，恐難撐下去。以「對朋友、顧客真誠」為名的「友誠蝦仁肉圓」約1950年代創業，第四代林漢于說，一般消費聽到豬瘟都會怕怕的，希望政府及時更新政策、補助，讓業者度過難關。

    「阿明豬心冬粉」約1951年創業。（記者王捷攝）

    「福生小食店」張貼公告大嘆「無奈」。（記者王捷攝）

    「福生小食店」起源可追溯至1962年。（記者王捷攝）

