10/28各報重點新聞一覽

立法院外交及國防委員會週三將邀請國安局報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」。

自由時報

反制中俄北韓共抗美盟 國安局：友盟擴大與我戰略對話

國家安全局最新書面報告指出，中國藉九三閱兵展現與俄羅斯、北韓共同對抗美盟態勢，更頻密在第一島鏈軍事演訓與灰帶侵擾，企圖挑戰區域秩序及現狀。美、日、韓、菲、澳、英、法、加、荷等盟邦，以雙、多邊密集實戰化聯演因應，參演國家、演習頻率及規模已創下歷年之最；同時重申台海和平穩定重要性，並加強與我針對中共滲透、軍事擴張、認知作戰及網路駭侵，擴大與我戰略情報交流，凝聚制中能量。

護航廠商擴廠申請 桃市經發局爆貪 科長涉收賄送辦

桃園市政府經濟發展局爆發官員收賄弊案！前工業行政科科長施合隆在任內涉嫌收取申請擴廠廠商數十萬元賄款，桃園地檢署昨指揮廉政署搜索經發局辦公室與施的住家，以被告身分將施帶回訊問，同時帶回二名承辦員作證，前副局長熊勇智以證人身分到案；檢廉也同步搜索涉案廠商、帶回九人詢問。

屋內發現高致命率「喵喵」 信義豪宅雙屍案 疑混用4毒品

台北市信義區永吉路豪宅廿五日傳出男女雙屍命案，卅七歲陳姓創投富少與廿五歲曾姓女子被發現陳屍客廳沙發旁，桌上有白色粉末、藥錠及電子煙彈等，警方初步篩出，該粉末有Ｋ他命與卡西酮毒品成分，包括俗稱「喵喵」的混合性毒品，還有一粒眠及大麻煙彈，一張茶几上竟有包含四種成分的毒品，不排除二人混用毒品或施用過量致死，由於初篩會有偽陰、偽陽問題，確切結果有待鑑驗報告出來才能釐清。

聯合報

川習會前釋善意 川普擬取消對陸301調查 預告「幾乎同意」明年訪問大陸

美國總統川普27日從馬來西亞啟程前往日本，他在飛行途中接受媒體採訪時表示，可能在10月30日美中會談正式簽署TikTok協議，預期與中國大陸國家主席習近平「達成成功的協議」，並罕見透露「可能取消」對中國的301條款調查。

多校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

一一四學年度迎來史上最嚴重的師資荒，全國中小學師資缺額逾萬人。開學前，為了補足缺口，各校徵才文宣齊發，宛如房仲賣屋的創意比拚「校園環境優美，開門見玉山」、「放學就能直奔墾丁看海」、「花火節煙火看到飽」，有校長親自操刀，祭出感性訴求「一個會黏住你的好學校」、「老師，其實我們還在等您」。

中國時報

川普拜會日天皇 美日峰會登場

美國總統川普27日下午抵達亞洲行第2站日本，展開為期3天的訪問。川普28日上午將與日本首相高市早苗首度面對面會談，主要議題包括日本增加防衛費及對美投資。美國財長貝森特與國務卿盧比歐陪同訪日，五角大廈亦宣布戰爭部長赫格塞斯也將赴日，3人先後將與日方舉行部長級會談。

非洲豬瘟案場 2處仍驗出病毒

台中爆發非洲豬瘟疫情進入第6天，中央與地方互相指責，對立升高。農業部次長杜文珍27日上午表示，案發場的清潔跟消毒非常不理想。政委陳時中昨日下午指出，台中案發場完成清消後，採檢仍有2處呈現陽性，直指地方的消毒SOP有疏漏。陳時中更批評，台中針對不合規範的案場，應有相對應的行政作為，若當初都照規範處理，或許疫情就不會爆發。

桃園市政府經濟發展局爆發官員收賄弊案，前工業行政科科長施合隆在任內，涉嫌收取申請擴廠廠商數十萬元賄款。（資料照）

台北市信義區永吉路豪宅廿五日傳出男女雙屍命案，不排除二人混用含「喵喵」毒品或施用過量致死。圖為「喵喵」毒品示意圖。（資料照）

