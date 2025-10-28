為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    反制中俄北韓共抗美盟 國安局：友盟擴大與我戰略對話

    2025/10/28 05:30 記者方瑋立／台北報導
    立法院外交及國防委員會週三將邀請國安局報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」。圖為國安局長蔡明彥。（資料照）

    國家安全局最新書面報告指出，中國藉九三閱兵展現與俄羅斯、北韓共同對抗美盟態勢，更頻密在第一島鏈軍事演訓與灰帶侵擾，企圖挑戰區域秩序及現狀。美、日、韓、菲、澳、英、法、加、荷等盟邦，以雙、多邊密集實戰化聯演因應，參演國家、演習頻率及規模已創下歷年之最；同時重申台海和平穩定重要性，並加強與我針對中共滲透、軍事擴張、認知作戰及網路駭侵，擴大與我戰略情報交流，凝聚制中能量。

    美與盟邦密集實戰化聯演 頻率及規模創歷年之最

    立法院外交及國防委員會週三將邀請國安局報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」。該局最新書面報告指出，中、俄、北韓藉九三閱兵展現共抗美盟態勢，共軍更頻密在台海、東海、南海推進海空演訓與灰帶侵擾，企圖挑戰區域秩序及現狀。美國及眾多友盟國家則密集展開實戰化聯演，在參演頻率、國家數量及規模皆創歷年之最，從七月至今已達十五場。

    報告指出，中共同時持續在台海進行所謂「執法巡查」，除每月四次派遣海警編隊侵入金門限制水域，並外擴海警至台海中線以東、東沙限制水域巡邏。在南海，中共則頻密運用海軍、海警、海上民兵，蠶食南海各國海域。

    報告強調，台海穩定符合美國及東亞國家整體戰略利益，友盟國家除加強與我共維半導體供應鏈安全，亦針對中共政治滲透、軍事擴張、認知作戰、網路駭侵等複合式威脅，擴大與我戰略對話及情報交流，共同凝聚民主友盟制「中」能量。國安局將機先掌握東亞政經局勢變化，襄助政府決策及各項應變準備。

