    社會

    屋內發現高致命率「喵喵」 信義豪宅雙屍案 疑混用4毒品

    2025/10/28 05:30 記者姚岳宏、邱俊福／台北報導
    台北市信義區永吉路豪宅廿五日傳出男女雙屍命案，不排除二人混用含「喵喵」毒品或施用過量致死。圖為「喵喵」毒品示意圖。（資料照）

    台北市信義區永吉路豪宅廿五日傳出男女雙屍命案，不排除二人混用含「喵喵」毒品或施用過量致死。圖為「喵喵」毒品示意圖。（資料照）

    台北市信義區永吉路豪宅廿五日傳出男女雙屍命案，卅七歲陳姓創投富少與廿五歲曾姓女子被發現陳屍客廳沙發旁，桌上有白色粉末、藥錠及電子煙彈等，警方初步篩出，該粉末有Ｋ他命與卡西酮毒品成分，包括俗稱「喵喵」的混合性毒品，還有一粒眠及大麻煙彈，一張茶几上竟有包含四種成分的毒品，不排除二人混用毒品或施用過量致死，由於初篩會有偽陰、偽陽問題，確切結果有待鑑驗報告出來才能釐清。

    刑事警察局緝毒專家指出，卡西酮類不僅在新興毒品檢出的種類中名列前茅，又以「喵喵」的致幻、致毒性最強烈、快速致死性最高。

    不排除混用毒品或施用過量致死 確切結果有待鑑驗報告釐清

    但讓檢警疑惑的是，一般施用毒品過量致死，會因每個人對毒品耐受度不同，通常一人如感到不適，在場其餘人會想辦法救人或立即送醫，不太可能同時死亡，除非施用量大到兩人的身體反應，在極短時間內就無法承受，一發作就已失去自救或救人能力，全案是否為此一罕見情況，須再釐清。

    根據大樓監視器紀錄，陳男與曾女本月廿四日晚間七時許回家，一整天未再進出，曾是知名台商控股公司董事長的陳父，廿五日一整天聯絡不到兒子，晚間九時許上門尋人，一進門就發現兒子與曾女靠在沙發旁，已無生命跡象，雖趕緊通報一一九協助，仍回天乏術。檢警研判死亡時間就在這一天內，排除外力介入。

