扯！山西煤礦爆炸247礦工作業僅登記124人 習近平震怒後死亡人數暴增

山西煤礦爆炸時，礦場資訊顯示當時有124人入井，但實際上礦場內人員為247人，有123人未登記在內。（法新社）

中國山西省通州集團留神峪煤礦場於22日晚間發生嚴重氣爆，根據23日晚間官方最新傷亡數字更新為82死、128傷、2失蹤，不過實際下井人員近半數都未被記錄，礦場資訊顯示當時有124人入井，但實際上礦場內人員為247人，有123人未登記在內；同時在習近平下令嚴查後，罹難者人數瞬間暴增也引發質疑。

綜合中國媒體報導，山西留神峪煤礦星期五晚間發生爆炸，造成至少82人罹難，是中國17年來最嚴重的礦災，目前事故救援工作仍在進行中，但礦場提供的平面圖與實際狀況不符，礦內有不允許貫通的坑道口被私自開通，以致地下實際坑道結遠高於圖紙標注坑道數量，增加救援難度。

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現又被踢爆，爆炸時的入井人員資訊牌上顯示，當時有124人入井，而經過查證，井下實際人員為247人，有123人在系統中查不到有效資訊，等於近半下井人員未被登記，導致搜尋人員增添困難。

原先官方稱礦井爆炸造成8死，其中201人平安撤離，結果在中國國家主席習近平震怒，作出「查明事故原因並嚴肅追責」的指示後，地方當局通報的罹難人數短時間內激增，一度報告90死，現又更正為82死，遭質疑最初數據有謊報。對此，沁源縣一名官員在星期六（23日）深夜召開的發布會上說：「事故發生後，現場混亂。企業對作業人數統計不清，導致一開始通報的人數不準確。」

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