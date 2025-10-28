為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    護航廠商擴廠申請 桃市經發局爆貪 科長涉收賄送辦

    2025/10/28 05:30 記者余瑞仁、鄭淑婷／桃園報導
    桃園市政府經濟發展局爆發官員收賄弊案，前工業行政科科長施合隆在任內，涉嫌收取申請擴廠廠商數十萬元賄款。（資料照）

    桃園市政府經濟發展局爆發官員收賄弊案，前工業行政科科長施合隆在任內，涉嫌收取申請擴廠廠商數十萬元賄款。（資料照）

    桃園市政府經濟發展局爆發官員收賄弊案！前工業行政科科長施合隆在任內涉嫌收取申請擴廠廠商數十萬元賄款，桃園地檢署昨指揮廉政署搜索經發局辦公室與施的住家，以被告身分將施帶回訊問，同時帶回二名承辦員作證，前副局長熊勇智以證人身分到案；檢廉也同步搜索涉案廠商、帶回九人詢問。

    據了解，此案發生於二〇二三年間，當時桃園市一家工廠向經發局申請以鄰地擴廠，疑因條件不符卡關，廠商為求解套，涉嫌以三〇〇萬元向時任經發局副局長熊勇智行賄，熊當時向市府政風處報告並退回賄款。

    施合隆涉嫌收取數十萬元賄款 前副局長熊勇智 證人身分到案

    案經政風處通報廉政署報請桃園地檢署指揮偵辦，追查發現當時擔任經發局工業行政科長的施合隆涉嫌向廠商收取數十萬元賄款，檢察官向法院聲請搜索票，昨天上午指揮廉政官搜索經發局辦公室與施姓科長住家，以被告身分將施帶回訊問，另帶回二名承辦員作證，已調任秘書處副處長的熊勇智也由廉政官傳喚到案作證。

    檢廉昨同步對涉案廠商發動搜索約談，帶回廠商六名相關人員與三名證人，連同市府公務員等，共有十三名相關被告、證人，均由廉政署人員帶回詢問，昨晚移送桃檢由檢察官複訊釐清案情。

    桃園市政府新聞處長羅楚東表示，熊智勇目前為秘書處副處長、以證人身份到案配合調+查，施合隆現為商業發展科科長，涉案部分因已進入司法程序，市府會配合相關調查，也盼勿枉勿縱。

