高雄女病患縮胃減重釀腦病變 減重名醫宋天洲遭停業4個月

高雄減重名醫王銘嶼今年7月因執行縮胃曠腸手術，10天內導致2名患者死亡，另一名減重名醫宋天洲，今（21）日也遭控訴為BMI 24女患者執行縮胃減重手術，患者術後發生腦病變。高雄市衛生局調查發現，宋天洲為多位未達減重手術適應症標準的患者，及未成年患者執行減重手術，涉過度醫療等，處停業4個月處分。

據媒體報導，1名體重54公斤、BMI 24的31歲女患者，今年4月底在高雄博田國際醫院接受減重外科醫師宋天洲執刀的縮胃手術，但術後食不下嚥、無法排氣，後續到宋天洲任職的義大大昌醫院回診追蹤，但醫師只說手術成功一切正常，結果女患者體重直線下降，7月中旬因意識昏迷被送至高雄長庚醫院急診，診斷為「胃切除及胃腸繞道術後，維他命B缺乏所致韋尼克氏腦病變」，現在體重只剩37公斤，且發生早發性失智、情緒不穩等狀況。

高雄博田醫院回應，宋天洲為博田兼任減重門診之合作醫師，涉及之醫療爭議案已由衛生主管機關進行審議並作出處分，院方尊重並依法配合相關懲處結果。

高雄市衛生局表示，7月31日獲知有民眾於博田國際醫院接受宋天洲醫師執行腹腔鏡胃袖狀切除術後出現併發症，隨即針對其執行相關手術流程與適應症進行全面調查。

衛生局初步調查，發現宋天洲於博田國際醫院及義大大昌醫院有多位接受手術個案未達國內外減重手術適應症標準，包括BMI >40或 BMI >35 但有肥胖相關合併症；年齡介於18至55歲；曾接受過運動，飲食控制或相關內科治療超過半年以上失敗者等，且在未執行完整評估下即對未成年患者執行減重手術，涉過度醫療、執行業務違背醫學倫理及業務上不正當行為，依「醫師法」第25條予以移付懲戒。

案經今年10月13日醫師懲戒委員會決議，認定宋天洲未依國際標準指引對多位非病態性肥胖病患施行多項減重手術，確有上述非屬醫療必要之過度治療等行為，要求宋天洲自2025年10月27日起停業4個月，且須完成醫學倫理及醫事法規各10小時繼續教育。

此外，宋天洲為未成年病患執行手術，疑涉妨害兒少身心健全發展，衛生局將主動至社會安全網關懷e起來平台進行通報，相關案情亦已移送地檢署偵辦。

衛生局指出，宋天洲另涉違反多項醫療法規，包括未事先報備支援即逕自於博田國際醫院執行醫療業務，處10萬元。此外，宋天洲於社群平台刊登醫療廣告未完整揭示手術適應症、禁忌症及副作用等醫療風險，違反「醫療法」處5萬元。

博田國際醫院另涉管制藥品簿冊登載不詳實、簿冊未依規定保存5年，衛生局依違反「管制藥品管理條例」處6萬元，合併裁處共12萬元。有關醫療費用疑超額收取，因涉健保申報及自費項目認定，待調查釐清後依法處辦，保障患者權益。

