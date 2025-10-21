台科大方程式賽車隊發表二代車 以最新高效輕量技術赴澳參賽

台科大方程式賽車隊發表最新高效輕量化電動賽車，將以自製技術迎戰12月澳洲聯賽。（台科大提供）

台灣科技大學近日發表第二代電動賽車「 LEOPARD 02」，校方表示，新車在車體結構、動力系統與懸吊設計上進行全面升級，不僅大幅提升操控性能與穩定性，更兼顧安全性與輕量化表現，展現團隊在工程整合與自主研發製造的堅強實力，車隊預計於12月代表學校出征FSAE-A澳洲聯賽。

新款 LEOPARD 02 透過結構與材質的優化，車重減輕約60公斤，達20%輕量化效果。其中，車體進化為鋁合金單體殼搭配防滾結構設計，車身剛性提升的同時，在加速與操控上更具靈活性與穩定性。動力系統採用輪轂電機，4顆馬達共可輸出超過120匹馬力，輸出功率更強；傳動機構也改為行星齒輪系，提升傳動效率並增強耐用度。

請繼續往下閱讀...

懸吊系統則導入解耦式設計，能依賽況快速精準調校，靈活應對各種賽道條件。此外，團隊更自製高效逆變器，優化電池與馬達間的能量轉換效率，讓新車具備更快的加速度與操控性能，能在不同賽況下維持穩定表現。

台科大校長顏家鈺表示，賽車隊在有限的條件下，仍能展現與頂尖大學相當的競爭力，他也感謝各界贊助廠商的支持，讓車隊得以持續優化車體設計與系統，成功推出新一代電動方程式賽車，展現團隊長期努力的成果。

賽車隊副隊長賴宗佑說，學生藉此機會磨練工程設計與問題解決能力，為未來職涯奠定紮實基礎。底盤長林鴻新也分享，團隊從零開始構思與製造，累積許多實務製造與測試經驗，體會到跨領域協作與團隊管理的重要性。

台科大方程式賽車隊2021年成立，成員來自機械、電機、材料、企管、設計等不同系所，從車體結構、底盤設計到電控系統與動力配置，均由自行設計與整合。2023年於 FSAE-A 澳洲聯賽獲得「Harry Watson 最佳貢獻獎」，2024年再於 FST 台灣聯賽奪總成績第二名，刷新隊史紀錄。

台科大賽車隊成員於發表會前進行相關檢查。（記者楊綿傑攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法