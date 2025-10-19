台版「侏羅紀公園」 日月潭澀水手作步道修復

日月潭蕨類勝地澀水步道，以原始景觀與豐富蕨類生態聞名，還被稱作「侏羅紀公園」。（圖由林保署南投分署提供）

日月潭風景區內的蕨類勝地澀水水上步道，以原始景觀與豐富蕨類生態聞名，被稱作「侏羅紀公園」，林保署南投分署今與當地社區合作，引進民間團體進行手作步道修復，不僅結合志工訓練與生態體驗遊程，也加深社區連結，有助步道周邊聚落和里山環境的永續經營。

南投分署表示，澀水步道海拔約500至800公尺，沿著澀水溪闢建，全長約3公里，沿途有森林、濕地及瀑布溪流，蕨類植物豐富，適合大眾健行，近年國際興起手作步道綠色運動，透過人力搬運、就地取材，以不破壞生態的方式進行步道維護，兼顧整體自然環境與生物多樣性。

南投分署說，為推廣與落實手作步道理念，今與中租青年展望會、魚池鄉大雁休閒農業區發展協會、台灣千里步道協會，以及澀水社區等，帶領40多名志工、社區居民舉辦手作步道與生態旅遊，讓更多人認識友善環境的手作工法，也藉由動手實作，加深參與夥伴對自然環境的認同，以永續優質的森林步道。

日月潭澀水步道進行手作步道修復，運用現地材料，降低環境生態干擾，兼顧自然野徑的維護。（圖由林保署南投分署提供）

