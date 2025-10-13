週六前白天炎熱、週日變天 吳德榮：可能有颱風侵襲

吳德榮稱，最新歐洲模式（左）及美國模式GFS（右）模擬圖顯示，首波帶有冷空氣的東北季風19日已南下，台灣附近另有熱帶系統及秋颱共伴效應存在，位置有明顯差異。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署表示，今天（13日）台灣各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天至週六（18日）白天炎熱，山區偶有降雨；週日首波東北季風南下將變天，但不確定性高，應持續觀察。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（12日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴朗，白天炎熱，北台最高氣溫約在38度，應注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明天（14日）至週六各地大多晴朗，白天炎熱，注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部零星降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮稱，最新（12日20時）各國模式模擬顯示，第一波帶有冷空氣的東北季風，大致下週日（19日）起開始南下，迎風轉雨、氣溫漸降；但台灣東南方海面另有熱帶系統移近，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的「不確定性」。

吳德榮分析，因此台灣可能受到颱風直接侵襲，或受到其環流與東北季風產生共伴（秋颱）效應的威脅，「雨將怎麼下？氣溫降幾度？各國模式模擬皆持續調整中；妄下定論亦屬枉然，應繼續觀察。」

吳德榮補充，最新（13日2時）氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱娜克莉今天在日本南方海面，繼續向東北東加速前進，追隨颱風哈隆的路徑，下午起逐漸遠離日本。

