    首頁 > 生活

    澎湖活化馬公第一漁港BOT案 拆除亞果碼頭光電設施

    2025/10/11 07:08 記者劉禹慶／澎湖報導
    亞果碼頭太陽能光電設施，刻正進行拆除工程。（澎湖縣政府提供）

    亞果碼頭太陽能光電設施，刻正進行拆除工程。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣馬公第一漁港休閒專用區興建營運移轉案（BOT案），現正進行太陽能光電RC構造物拆除工程，施工單位近期將辦理地上設施拆除作業。澎湖縣政府提醒民眾與遊客，施工期間請注意現場警示標誌與管制措施，切勿進入施工範圍，以確保人身安全及工程順利進行。

    本案係由澎湖縣政府與亞果遊艇集團於2023年9月底簽訂BOT契約，藉由引進民間資源與經營管理效能活化馬公第一漁港腹地，促進港區功能轉型與空間再造，提升澎湖縣觀光與經濟發展，打造馬公港區嶄新亮點。

    本開發案範圍總面積約3433平方公尺，涵蓋馬公第一漁港太陽光電設施及原舊製冰廠座落基地。未來將規劃建置休閒、觀光、餐飲及展售等多元機能之海洋休閒設施，打造兼具生活美學與海洋特色之都會休閒體驗場域。目前投資方正申請開發計畫圖都市設計審議程序，完成後即可申請建築執照，目前正拆除太陽光電基座中，預定10月底完成，開發案興建期程預定於2027年第3季完成。

    為配合工程進度與施工安全，澎湖縣政府特此呼籲民眾與遊客務必配合安全警示措施，切勿逾越施工管制範圍。如因此造成通行不便，尚祈見諒與支持。澎湖縣政府亦將持續督導投資廠商落實安全管理與施工品質控管，並加強資訊公開及與地方之溝通協調，確保工程如期如質推動。

    工程單位先行圍籬，預計十月底完成拆除。（澎湖縣政府提供）

    工程單位先行圍籬，預計十月底完成拆除。（澎湖縣政府提供）

