風災廢棄物暫置烏樹林營區 南市環局加強管制防堵非法夾帶

台南後壁烏樹林營區暫置災後廢棄物，將加快去化。（記者楊金城攝）

台南市在丹娜絲災後產生大量的樹枝、土石磚瓦等廢棄物，溪北地區大多運往唯一暫置場後壁烏樹林營區，近3個月來已堆積如山，為防堵進場車輛「混水摸魚」夾帶非法事業廢棄物，台南市環保局加強清運前、入場稽查管制；對於烏樹林暫置場如何清運善後，環保局也研議分類回收利用加快去化，因為軍方將在明年3、4月收回營區另作他用。

對於台南市災後廢棄物，石綿瓦運往新營、城西掩埋場暫置，災後復原產出的樹木、土石磚瓦、拆除物等廢棄物原本在災區由公所設點暫置，後來運往北門掩埋場、唯一暫置場後壁烏樹林閒置營區。

其中，後壁烏樹林營區收運暫置量最大，高峰期1天超過200車次，清運車在市道172線大排長龍，南市環保局要求先分類再清運至烏樹林，目前災後廢棄物收運至烏樹林已近尾聲，場內堆置出3、4座「小山」，數量驚人，管理人員持續分類堆置。

南市環保局副局長陳幸芬指出，為加強管理烏樹林營區收運暫置，9月1日起，要求所有清運車輛必須隨車攜帶來源證明單，並安排專人巡查跟車，逐一記錄清運點位，事後比對進場證明，若發現載運物來源與申報不符，或物件明顯非風災產生，將通報並禁止進場，確保暫置場僅收受合法來源拆除物。

環保局在10月1日就查獲後壁烏樹林營區進場車輛，疑似夾帶事業廢棄物後被攔下，稽查發現車上廢棄物從非法暫置點載運，環保局立即報案，並依涉犯廢清法函送台南地檢署偵辦，當天發現數輛進場車輛所載之廢棄物未確實分類，均予以退運。

因有進場車輛「魚目混珠」，陳幸芬說，為從「源頭」管控，已要求各災區公所即日起受理民眾登記清運災後廢棄物後，提前通知環保局，再由環保局派員巡查當天的清運物、拍照存證、核對進場。

後壁區長李至彬說，烏樹林營區暫置災後廢棄物堆積如山，雖然和烏樹林、白河秀祐聚落有段距離，不致影響環境，但清運去化拖太久恐生變數，應加快去化清運。

環保局計畫半年內完成烏樹林營區暫置廢棄物清運，營區交還軍方，陳幸芬說，場內分類後回收利用，樹枝粉碎後用於堆肥、農務，土石磚瓦等營建廢棄物也會在粉碎後做為級配等用途，已盤點公共工程需求，再陸續運出營區。

民眾清運災後拆除的營建廢棄物，要先向公所登記，環保局派員在當天查對。（記者楊金城攝）

台南後壁烏樹林營區暫置災後廢棄物，土石磚塊要先粉碎再利用。（記者楊金城攝）

台南後壁烏樹林暫置場災後廢棄物堆積如山。（記者楊金城攝）

