    首頁 > 生活

    壽山動物園5億元改建後遊客數收入都下滑! 高市議員籲:打造明星

    2025/10/09 12:52 記者王榮祥／高雄報導
    黑熊波比大口享用美食。（資料照，壽山動物園提供）

    高市議員黃文益今點名壽山動物園花了5.5億元改造後，除了第一年外，遊客人數跟收入都下滑!他質疑若不是硬體有問題，就是行銷面需加強，建議打造動物明星。

    黃文益表示，壽山動物園2022年12月16日重新開園，但花了5.5億元改造後，除了開幕隔年外，去年就退燒，無論遊客、票收都雙雙下滑，或許是設計改建不合時宜? 也可能是行銷等問題。

    黃文益認為，5.5億元是一筆不小的經費，理應展現一定效益，但根據相關數據卻不是這樣，他建議除了硬體可能的問題以外，建議園方應參考台北動物園大象林旺的故事為例，在壽山動物園內打造動物明星。

    高閔琳答詢指出，壽山動物園明星蠻多的，黑熊波比、獅子二哥，過去也曾舉辦動物明星票選，她也同意行銷面還有空間可加強。

    高閔琳說明，新動物園運動後，接連遭遇3次颱風衝擊、多少影響入園人數，且台灣包括台北、新竹等公立動物園，都是以教育投資、生命教育推廣為宗旨，坦言門票確實無法支撐營運，均須透過公務預算維持運作。

    壽山動物園花5.5億元改造後，人數跟票收都下滑!?（記者王榮祥攝）

    黃文益建議壽山動物園打造動物明星。（記者王榮祥翻攝）

