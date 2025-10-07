板橋活動中心不足、分布失衡 議員要求市府加速規劃

新北市議員山田摩衣今（7日）於議會質詢指出，板橋區共有126個里，但活動中心僅70間，其中還有分層計算的重複據點，導致近一半里沒有屬於自己的活動空間，凸顯市府長期忽視居民公共空間需求。（記者羅國嘉攝）

新北市議員山田摩衣今（7日）於議會質詢指出，板橋區共有126個里，但活動中心僅70間，其中還有分層計算的重複據點，導致近一半里沒有屬於自己的活動空間，凸顯市府長期忽視居民公共空間需求。民政局長林耀長承諾，將於兩週內提出完整的板橋活動中心分布改善與興建規劃報告。

山田摩衣指出，依板橋區公所資料顯示，板橋現有市民活動中心54間、公園活動中心16間，共計70間。板橋作為新北人口最多行政區，活動中心使用率長年超過九成，顯示民眾需求極高。然而，全區70間活動中心中，有39間屬小型據點，僅能容納百人以下使用；大型活動中心31間，其中16間位於公園內，15間為獨立市民活動中心，顯見東區多，西區少，整體配置明顯失衡。

請繼續往下閱讀...

山田摩衣表示，江子翠至新埔一帶是板橋核心區，不僅需要提供居民活動需求，也兼具防災避難功能，但長期缺乏足夠活動中心。聯翠里、文化里、柏翠里、忠翠里、香雅里及宏翠里等地居民，多年來缺少社區活動空間，聯翠里甚至早年提出利用民生路三段橋下空間設置銀髮俱樂部與活動中心，曾辦會勘卻未落實。松江街江翠市民活動中心因海砂屋都更案去年6月決定拆除重建，但進度至今仍不明。

山田摩衣說，要求市府全面檢討板橋所有公有地、公益回饋與都更案，明確規劃足夠公共活動空間，改善東西區分布不均問題，並提出重建與興建的明確進度與期程，保障板橋超過55萬居民的公共活動權益。

