馬太鞍堰塞湖溢流情資一手掌握 林保署航遙測機功能一次看

執行馬太鞍堰塞湖航遙測攝影的航遙測飛機，2019年政院預算大力支持才購入。（資料照）

馬太鞍堰塞湖23日下午溢流，原放置在壩頂的水位計被沖壞，為掌握最新情況，林保署航遙測分署昨派遣航遙測飛機拍攝上下游照片，並取得可掌握地形變化的光達資料，如溢流口改變等，航遙測分署表示，這次使用的飛機與儀器，得益於2019年政院預算支持才能建置，更加強災情資訊蒐集韌性。

馬太鞍堰塞湖7月26日被衛星發現形成後，因該地地處偏遠，航遙測分署17次派遣航遙測飛機空拍，以測量湖面大小與水位變化，隨水位計被沖壞，原預計在24日就要起飛空拍，但因天候狀況不佳，延到隔天天氣轉晴後起飛作業，取得上下游共3萬多公頃的完整資訊。

航遙測分署表示，此次航攝作業除LEICA DMCIII數位相機外，同時也動用了去年啟用的RIEGL VQ-1560II-S光達掃描儀，可提供解析度高達15公分的影像外，更同步取得點雲密度每平方公尺2點的光達資料，可以更精細地掌握災害發生前後的地形變化，包括堰塞湖與壩體的高程、災區土沙以及河道河床的變化等。

航遙測分署長黃群修則說明，這次空拍的資料資料非常龐大，在分署3台工作站等級的電腦全力運算下，昨日下午4時前完成145張影像解算，經影像比對後，可以明顯發現災前災後湖體大小差異；至於光達點雲，則以堰塞湖周遭區域為優先進行分析，在陽交大學團隊協助下，連夜產製出災後地形資料，可從圖面上清楚看到目前的地形及溢流位置，如23日與25日的溢流口已改變。

黃群修表示，這次運用的航遙測飛機及相關感測儀器，均是2019年時在政院支持下可完成建置，才得以在這次災害中發揮作用，應證當初爭取預算時強調對於天然災害頻仍的台灣，建立自主航測與災情蒐集量能的重要性。

光達點雲以堰塞湖周遭區域為優先進行分析，可從圖上看到災後的地形及溢流位置，其中溢流位置已改變。（林保署航遙測分署提供）

黃線為溢流前的堰塞湖面積，紅線為目前堰塞湖面積。（林保署航遙測分署提供）

航遙測飛機昨成功取得堰塞湖上下游共3萬多公頃的完整資訊。（航遙測分署提供）

