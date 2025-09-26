為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍堰塞湖溢流情資一手掌握 林保署航遙測機功能一次看

    2025/09/26 18:33 記者楊媛婷／台北報導
    執行馬太鞍堰塞湖航遙測攝影的航遙測飛機，2019年政院預算大力支持才購入。（資料照）

    執行馬太鞍堰塞湖航遙測攝影的航遙測飛機，2019年政院預算大力支持才購入。（資料照）

    馬太鞍堰塞湖23日下午溢流，原放置在壩頂的水位計被沖壞，為掌握最新情況，林保署航遙測分署昨派遣航遙測飛機拍攝上下游照片，並取得可掌握地形變化的光達資料，如溢流口改變等，航遙測分署表示，這次使用的飛機與儀器，得益於2019年政院預算支持才能建置，更加強災情資訊蒐集韌性。

    馬太鞍堰塞湖7月26日被衛星發現形成後，因該地地處偏遠，航遙測分署17次派遣航遙測飛機空拍，以測量湖面大小與水位變化，隨水位計被沖壞，原預計在24日就要起飛空拍，但因天候狀況不佳，延到隔天天氣轉晴後起飛作業，取得上下游共3萬多公頃的完整資訊。

    航遙測分署表示，此次航攝作業除LEICA DMCIII數位相機外，同時也動用了去年啟用的RIEGL VQ-1560II-S光達掃描儀，可提供解析度高達15公分的影像外，更同步取得點雲密度每平方公尺2點的光達資料，可以更精細地掌握災害發生前後的地形變化，包括堰塞湖與壩體的高程、災區土沙以及河道河床的變化等。

    航遙測分署長黃群修則說明，這次空拍的資料資料非常龐大，在分署3台工作站等級的電腦全力運算下，昨日下午4時前完成145張影像解算，經影像比對後，可以明顯發現災前災後湖體大小差異；至於光達點雲，則以堰塞湖周遭區域為優先進行分析，在陽交大學團隊協助下，連夜產製出災後地形資料，可從圖面上清楚看到目前的地形及溢流位置，如23日與25日的溢流口已改變。

    黃群修表示，這次運用的航遙測飛機及相關感測儀器，均是2019年時在政院支持下可完成建置，才得以在這次災害中發揮作用，應證當初爭取預算時強調對於天然災害頻仍的台灣，建立自主航測與災情蒐集量能的重要性。

    光達點雲以堰塞湖周遭區域為優先進行分析，可從圖上看到災後的地形及溢流位置，其中溢流位置已改變。（林保署航遙測分署提供）

    光達點雲以堰塞湖周遭區域為優先進行分析，可從圖上看到災後的地形及溢流位置，其中溢流位置已改變。（林保署航遙測分署提供）

    黃線為溢流前的堰塞湖面積，紅線為目前堰塞湖面積。（林保署航遙測分署提供）

    黃線為溢流前的堰塞湖面積，紅線為目前堰塞湖面積。（林保署航遙測分署提供）

    航遙測飛機昨成功取得堰塞湖上下游共3萬多公頃的完整資訊。（航遙測分署提供）

    航遙測飛機昨成功取得堰塞湖上下游共3萬多公頃的完整資訊。（航遙測分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播