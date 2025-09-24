改善人行道占用亂象 台南永康中華路啟動更新工程

台南永康中華路人行道長期遭占用，永康區公所啟動中正南路至小東路間的中華路人行道更新工程。（永康區公所提供）

2025/09/24 15:53

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區中華路人行道長期遭占用，為了還給行人一個安全友善的步行空間，永康區公所近日啟動「中華路人行道更新工程（中正南路至小東路間）」，工期預計396日曆天，總經費達1.6億元。

永康區長李皇興表示，中華路為永康區重要的交通要道，但人行道長期遭違規攤販占用，鋪面破損且邊界不清，行人常被迫走到車道上，險象環生，尤其未來藍線輕軌施工後，將造成更大的交通安全隱憂。中正南路至小東路間的中華路人行道更新工程，自2020年即提出申請，歷經多年爭取，於去年核定，近日將分為34個工區逐步施工，以降低對周邊住戶及交通的影響，也呼籲民眾在施工期間行經施工路段時，配合交通引導與圍設措施。

工程範圍涵蓋中華路兩側，全長約6公里，寬度介於1.5至2.5公尺，施工內容包括全面改善破損鋪面，採用防滑耐用的材質，拆除違規占用物件，讓人行道真正回歸行人專用，並依循無障礙設計規範，打造舒適、安全的步行空間。

