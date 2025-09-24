花蓮光復驚魂夜119求助逾300件 深陷泥淖沒吃沒喝

民間救難車挺進淹水的市區。（民眾提供）

2025/09/24 08:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，洪峰造成下游光復鄉慘重災情，就連縣警局光復分駐所、縣消防局光復分隊的車輛也泡水，救援乏力，台九線馬太鞍溪橋也被沖垮，花蓮縣南區玉里、瑞穗等地北上支援的義消成為第一批抵達災區的救火隊，但入夜仍下著恐怖大雨，街上仍然泥流滾滾，消防局不斷接到民眾受困的求助電話，直到今天凌晨2點多還有300件報案待排除。

「119都打不進去！」光復市區大淹水重災，光復人嚇壞，昨下午大水一來只得躲上2樓避難，直到晚間還有許多人受困在民宅2樓不敢下來，很多人都沒有吃東西，在驚恐中度過整晚，到今天早上都沒有食物，記者剛剛還接到朋友求救電話，「大家交通工具都泡湯」，無法走太遠，詢問哪裡有食物。

請繼續往下閱讀...

光復鄉敦厚路巷子內二樓住家內受困老婦因為生病需要藥物及醫療，家中又只有外勞陪伴，焦急女兒透過親友報案，今天凌晨2點多才獲救！但直到今天早上還有很多人下落不明。

消防人員忙著救人，加上鳳林、光復鄉昨晚間大雨不斷，且手機訊號微弱甚至通訊中斷，造成聯絡通訊困難，今天凌晨2點消防局指揮科值班人員說，心急的家屬不斷進線詢問家屬下落、報案，「有超過300件的報案還要排除，還有不少人重複報案」。

由於光復糖廠在光復溪南側，幸運沒有被堰塞湖波及，消防及縣府在花蓮糖廠成立前進指揮所，住在玉里赤科山的義消周先生說，昨晚間8、9點以後才開始以四輪傳動吉普車，在民眾帶領下進入市區救人，他說，直到晚上10點多光復高職前敦厚路仍是水深到膝蓋，泥流不斷往南流，看到許多車橫躺道路中間、卡在路邊，水退處甚至泥巴深及大腿，直呼「太恐怖了」。

光復統冠超市昨晚10點多仍有大水尚未退。（民眾提供）

水退後滿地泥巴，被大水沖走的車子橫躺光復市區道路中間。（民眾提供）

民間救難車挺進淹水的市區。（民眾提供）

光復鄉水退的市區民眾站在泥濘被大水入侵的家門，一臉無奈驚恐。（民眾提供）

花蓮糖廠義消集結。（民眾提供）

花蓮糖廠義消集結。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法